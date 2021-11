Naturanos, a nova loja de Caminha

A Naturanos abre em Caminha com o intuito de cuidar do bem estar físico e emocional do ambiente e das pessoas que nele habitam! A sustentabilidade do conceito "usufruir com moderação do Planeta Terra" é um reflexo do estilo de vida da jovem casal Tânia e Jonathan Terroso, que (aos 20 e 25 anos) vive de corpo e alma o ambientalismo e para quem faz todo o sentido a "criação da Comunidade Naturanos porque as pessoas estão mesmo interessadas em viver (mais) naturalmente!"





A loja tem cerca de 180m2, beneficiou de obras de recuperação para ficar organizada em quatro espaços: granel, amigo do ambiente, ervanária e gabinetes de consultas.





No cantinho a granel existe uma enorme variedade de produtos alimentares biológicos como ovos, abóbora, entre outros frutos e legumes da época. A oferta inclui massas de lentilhas e de grão de bico, por exemplo. Uma variedade de cerca de 40 chás e misturas com botões de rosa, calendula, nomeadamente. Também se vendem doces: gomas de frutas biológicas e açucar de cana, chocolate preto com frutos secos. Alimentos liofilizados e tentações crocantes de ananás, jaca, mirtilo são uma aposta da Naturanos. De referir que estão à venda diversos produtos para celíacos e diabéticos!

É no cantinho amigo do ambiente que estão os produtos éticos de marca própria para a higiene pessoal e para a casa – como por exemplo o copo menstrual, shampoos e sabonetes naturais e feitos à mão (pela Tânia) e personalizados de acordo com as necessidades de cada pessoa. Mas também cosméticos, pastas de dentes e desodorizantes vegan, tinta para o cabelo sem amoníaco, entre tantas outras sugestões sustentáveis.

Na ervanária a gama de produtos é muito alargada : dieta limpa, minerais, extratos de plantas. Multivitamínicos e xaropes naturais para adultos e crianças. Bebidas vegetais de aveia e de arroz, com inúmeras combinações de sabores.

Para finalizar a visita à Naturanos, referir que existem três gabinetes de consultas de nutrição, naturopatia, fisioterapia e psicoterapia onde é possível fazer um check-up completo. O valor das consultas de fitoterapia transforma-se em crédito para usar na loja.





Naturanos - Avenida Joaquim Maria Portela, 199, Seixas 4910-348 Caminha www.naturanos.com