Nesta peça são os espectadores que sobem a palco

Um momento, uma imagem ou um música são os pontos de partida para um espectáculo que quer ser uma grande conversa entre Raquel André e aqueles que se sentam na frente de um palco. Coleção de espectador_s estreia em julho no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, mas até lá está a construir um arquivo de histórias sobre a forma como a arte, nas suas múltiplas formas, afecta e marca a vida de todas as pessoas. Coleção de espectador_s é o quarto episódio de uma série iniciada em 2014 através da qual a artista tem usado os encontros como diário da sua vida para construir espetáculos, performances, conferências, livros, exposições e o seu arquivo do efémero.

Rio de Janeiro, corria o ano de 2014, quando Raquel André pediu a um desconhecido que a recebesse em sua casa e a fotografasse como parte da sua intimidade. Começava aqui a viagem de Colecção de Pessoas, um série de propostas em diferentes formatos que fazem do encontro entre duas pessoas um ponto de ignição para a criatividade. Depois dos Amantes, vieram os Colecionador_s, depois destes os Artistas e, agora, o objetivo é chegar aos Espectador_s. Através do site www.collectionofspectators.com , a artista tem vindo a lançar desafios em forma de instruções, através das quais recolhe testemunhos e contributos de todos os pontos do globo e que servirão como base de trabalho para a construção do guião da peça que apresentará em estreia em Lisboa. "Canta uma canção", "Manifesta-te", "Conta-me a Tua História" são alguns dos reptos lançados através da plataforma aberta à participação de todos os interessados. Um projeto onde todos podem contar a sua história de vida, através dos eventos artísticos que os marcaram para sempre, aquela música que sabem de cor, aquele filme que retrata a sua história de amor, aquele livro que ofereceram a alguém. "Começamos agora o processo de ensaios para o espetáculo Coleção de Espectador_s, inspirados pelas participações de centenas de pessoas que nos vão enviando os seus materiais via online", esclarece Raquel André, acrescentando que o objectivo passa pela criação "um espetáculo onde os espectadores são o corpo-coração, onde se elogie todas as pessoas que contribuem para a realização de um evento artístico, desde os técnicos, aos produtores, aos artistas, aos espectadores".

Colecção de Espectador_s estará em cena nos 16, 17 e 18 de Julho no Teatro Nacional D.Maria II, seguindo posteriormente para a Noruega e Cabo Verde.