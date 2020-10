NEYA Porto Hotel palco da 47ª edição do Portugal Fashion

O NEYA Porto Hotel vai ser um dos cenários dos desfiles da 47ª edição do Portugal Fashion, a decorrer na Alfândega do Porto de 15 a 17 de outubro.



A celebrar 25 anos de existência o evento de moda vai ser realizado de acordo com o novo normal e garantindo todas as regras e limitações impostas pela Direção Geral de Saúde, adotando um formato que se divide entre o presencial e o digital e privilegiando desfiles em espaço exteriores, como é o caso do NEYA Porto Hotel.



No dia 15 de outubro às 12h00, e a abrir a 47ª edição do Portugal Fashion, terá lugar a apresentação da marca portuguesa Sophia Kah no claustro ajardinado do NEYA Porto Hotel, desfrutando de uma localização privilegiada junto ao Douro e dispondo de uma frente de rio de 80 metros.



Já no dia 16 às 12h00 entra em cena a designer Susana Bettencourt com uma apresentação física e em formato digital, logo seguida pela marca de joias Together We Stand com a exibição das suas novas propostas.



Conforme expressado pela Diretora Comercial da cadeia NEYA Hotels, Sara Freire: "Não poderíamos estar mais felizes com esta parceria no ano que marca os 25 anos do Portugal Fashion. É uma honra e um privilégio estarmos associados a este evento de moda e a tudo o que ele representa para o setor, em Portugal e a nível internacional. O NEYA Porto Hotel é o espaço ideal para esta colaboração pois além da proximidade à Alfandega do Porto, a cerca de 300 metros, tem um magnífico claustro que reúne as todas as condições para que as apresentações sejam um sucesso e feitas na máxima segurança para todos os participantes."