NEYA Porto Hotel recebe Menção Honrosa do SME EnterPRIZE

O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é uma iniciativa da Tranquilidade e do Grupo Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO. Este prémio distingue as Pequenas e Médias Empresas portuguesas mais sustentáveis e que desenvolvem boas práticas nas vertentes ambiental e social.

assumiu desde o início uma atuação responsável na indústria turística, satisfazendo as necessidades dos clientes, sem comprometer as gerações futuras. Este é o compromisso dapara um futuro sustentável que concilia o desenvolvimento económico, sociocultural e ambiental, tornando-a atualmente num exemplo de sustentabilidade no setor hoteleiro.

No ano em que lançaram a 1.ª edição das Sustainable Talks para partilhar com outros players do setor, experiências e conhecimentos sobre as melhores práticas de sustentabilidade na Indústria Hoteleira, a NEYA Hotels recebe esta Menção Honrosa como mais um passo na consolidação da sua jornada em prol do Turismo Responsável, com as melhores práticas de sustentabilidade na Indústria Hoteleira, alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e com uma gestão orientada pelos indicadores ESG.