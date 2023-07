Nhood Portugal comercializa 150 lojas nos primeiros seis meses de 2023

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto, anuncia que terminou o 1º semestre de 2023 com mais de uma centena de novas lojas comercializadas nos seus ativos sob gestão, que incluem o portefólio de centros comerciais Alegro, Sintra Retail Park e outros ativos imobiliários. Num total de 150 lojas, entre aberturas e renovações, a Nhood alcançou uma taxa de ocupação próxima dos 100% nos ativos geridos, resultado da estratégia já iniciada em 2022. Exemplo disso é a recente chegada da marca Bottega Verde ao centro comercial Alegro Sintra, que escolheu um dos ativos geridos pela Nhood para iniciar a sua operação em Portugal.

Para Susana Maia Antunes, Head of Leasing da Nhood Portugal, "foi com o racional de que os centros comerciais são hoje espaços multifuncionais onde se pretende que o consumidor tenha uma experiência diferenciada, com tudo ao seu alcance, que desenvolvemos a nossa estratégia de tenant-mix em 2022 e que continuámos a abordar o mercado no primeiro semestre deste ano".

"Procuramos parceiros de retalho que, além do valor acrescentado que trazem para os clientes, reflitam também a atitude de triplo impacto positivo da Nhood, apoiada nos eixos: planeta, pessoas e proveitos. É nosso objetivo receber novidades nos ativos que gerimos e atrair marcas que não existam em Portugal, como é o caso da recente chegada da marca Bottega Verde ao Alegro Sintra, presente no segmento masstige da beleza sustentável", acrescenta esta responsável.

A Nhood Portugal tem como propósito criar, revitalizar e transformar ativos imobiliários de uso misto, bairros e cidades, contribuindo para uma nova visão urbana e para a evolução dos novos modos de vida, sob o conceito da cidade dos 15 minutos. Na sua estratégia a médio prazo para Portugal, a Nhood tem previstos projetos em mais de 15 localizações de norte a sul, divididas em diferentes áreas, como retalho comercial, escritórios, residencial, entre outros.