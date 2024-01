Nhood Portugal comercializa cerca de 300 lojas em 2023

A Nhood Portugal anuncia que terminou o ano de 2023 com quase três centenas de lojas comercializadas nos seus ativos sob gestão, que incluem os centros comerciais Alegro Alfragide, Castelo Branco, Montijo, Setúbal e Sintra, o Sintra Retail Park e outros ativos imobiliários. Num total de 299 lojas, entre aberturas e renovações, a Nhood alcançou uma taxa de ocupação próxima dos 100% nos ativos geridos, resultado da estratégia já iniciada em 2022.

Exemplo disso é a chegada das marcas Bottega Verde (Sintra), Normal (Setúbal) e Taco Bell (Sintra e Montijo) aos centros comerciais Alegro ou a escolha das marcas Zara e Go Natural, para implementação dos seus novos conceitos de loja.

Para Susana Maia Antunes, Head of Leasing da Nhood Portugal, "estamos muito satisfeitos por fechar o ano com estes resultados que consolidam o nosso posicionamento como uma referência na área do retalho comercial. Num mercado onde a experiência do consumidor é central, olhamos para os centros comerciais não apenas como destinos de compras, mas como espaços de experiências, nos quais queremos que os visitantes se sintam cada vez mais 'em casa' com tudo ao seu alcance: compras, entretenimento e serviços essenciais. Esta abordagem orientou a nossa atuação, e reflete também a confiança contínua dos nossos clientes e parceiros. É assim que vamos continuar a abordar o mercado em 2024."

"É nosso objetivo oferecer novidades nos ativos que gerimos e atrair marcas que não estejam ainda representadas em Portugal, como foi o caso da chegada da Bottega Verde ao Alegro Sintra, ou que vejam o mercado português como um piloto para apresentação de novos conceitos, como foi o caso da renovação da Zara no Alegro Montijo", acrescenta esta responsável.

A Nhood Portugal tem como propósito criar, revitalizar e transformar ativos imobiliários de uso misto, bairros e cidades, contribuindo para uma nova visão urbana e para a evolução dos novos modos de vida, sob o conceito da cidade dos 15 minutos. Na sua estratégia a médio prazo para Portugal, a Nhood tem previstos projetos em mais de 15 localizações de norte a sul, divididas em diferentes áreas, como retalho comercial, escritórios, residencial, entre outros.