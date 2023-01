NHOOD PORTUGAL É A PRIMEIRA EMPRESA A IMPLEMENTAR O AGENTE VIRTUAL DA GOOGLE EM PORTUGAL

A Nhood Portugal implementou no Alegro Setúbal uma solução de inteligência artificial da Google, com o objetivo assegurar uma gestão autónoma do chat de mensagens do centro comercial;

Com recurso a inteligência artificial e a linguagem natural, o chat do Alegro Setúbal potencia uma experiência conversacional mais eficiente e ágil, aproximando pessoas e negócios;

A ferramenta da Google procura revolucionar o mercado do Customer Care e a forma como marcas e empresas se relacionam com clientes e consumidores.

É um dos mais recentes projetos da Google no âmbito dos chatbots e chega a Portugal pelas mãos da Nhood Portugal, em parceria com a SBZ Smartbiz Solutions, empresa que integra o grupo de desenvolvimento da Google. A solução inovadora do Agente Virtual foi implementada no Centro Comercial Alegro Setúbal, um dos seus ativos sob gestão, e distingue-se pelo recurso à inteligência artificial para uma experiência conversacional mais eficiente e ágil. Este assistente virtual está disponível no website, Google Maps e Google Search do centro comercial e visa aproximar pessoas e negócios.





Para Maura Teixeira, Head of Marketing & Innovation da Nhood Portugal, "a procura por soluções inovadoras e tecnologias emergentes como resposta aos desafios do sector e a contínua melhoria da relação com o cliente é algo inerente ao DNA Nhood e que pretendemos potenciar nos ativos que gerimos. Este piloto no Centro Comercial Alegro Setúbal vai permitir reforçar a nossa estratégia de Customer care e apostar em inteligência artificial e linguagem natural assegurando assim uma resposta sete dias por semana, 24 horas por dia". E acrescenta, "estamos muito orgulhos por sermos a primeira empresa em Portugal a implementar esta solução e contribuir para o seu desenvolvimento a nível mundial, garantindo assim o nosso propósito de continuar a garantir um serviço de excelência ".





De notar que o projeto se encontra totalmente implementado no Centro Comercial Alegro Setúbal e disponibiliza informação geral sobre o centro, acessos, serviços e lojas, bem como um sistema de melhoria contínua onde os clientes vão poder avaliar a performance do agente virtual e a sua experiência durante a conversação.

Pioneira no mercado português, esta solução já se encontra largamente implementada em países como os Estados Unidos da América e a Austrália. A Nhood Portugal vai, por isso, integrar a listagem mundial de empresas parceiras da Google, ao lado de marcas internacionais como a Levi’s ou a Vodafone.