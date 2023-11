Nhood Portugal mantem estratégia de eficiência energética

A Nhood Portugal, entidade gestora dos Centros Comerciais Alegro, reafirma o seu compromisso de responsabilidade ambiental e vai manter as suas medidas de eficiência energética durante a época natalícia. Para isso vai implementar nos ativos sob gestão um horário de iluminação de Natal reduzido, mantendo as luzes desligadas até às 17h00, durante a semana, e até às 12h00, ao fim-de-semana. Esta é uma medida que se junta ao controlo diário de consumo energético nos Centros Comerciais Alegro, onde a energia utilizada é 100% proveniente de fontes renováveis.

Num momento em que os impactos das alterações climáticas estão na ordem do dia, esta é uma ação - especial para esta época - que visa garantir que a energia consumida é otimizada e utilizada de forma consciente, encontrando-se alinhada com os planos anuais de sustentabilidade e poupança energética da Nhood Portugal.

"Apesar de sabermos que a iluminação de Natal é parte da magia desta época festiva, estamos cientes da importância de reduzir o nosso impacto ambiental, especialmente durante períodos em que o consumo de energia tende a aumentar", afirma Carlos Costa, Real Estate Director South da Nhood Portugal. "Na Nhood, o compromisso com a sustentabilidade faz parte do nosso trabalho diário. No caso concreto dos Centros Comerciais Alegro, a sustentabilidade faz parte dos seus principais racionais de atuação. Por exemplo, e em linha com a transição energética, os Alegro estão a investir na implementação de unidades de produção fotovoltaica em todo o seu portfolio", acrescenta Rui Vacas, Real Estate Director North da Nhood Portugal.

A título de exemplo, e no que à eficiência energética diz respeito, a Nhood garante um controlo diário do consumo energético dos centros comerciais que gere através de uma gestão técnica da operação, manutenção, controlo e otimização das condições de funcionamento da iluminação, ventilação e climatização dos respetivos centros. Monitorização de horários de funcionamento dos equipamentos de climatização, ventilação e iluminação ajustados ao funcionamento do centro comercial; utilização de detetores de movimento em zonas menos movimentadas, são apenas algumas das medidas implementadas para evitar consumos de energia desnecessários.

Em linha com as recomendações da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) e da ADENE – Agência para a Energia, que no ano passado lançaram a campanha "Gestos simples. Um grande impacto." dirigida aos visitantes e lojistas dos Centros Comerciais, a Nhood Portugal pretende com a implementação destas medidas consciencializar o público em geral para a importância da poupança de energia para o planeta.