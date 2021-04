No Dia Mundial da Terra MultiOpticas planta 600 árvores em Lisboa

No âmbito do Programa de Sustentabilidade da empresa, a MultiOpticas plantou 600 árvores em Lisboa com uma equipa de colaboradores, ação esta que também contou com a presença do CEO, Dr. Rui Borges.





Esta iniciativa teve início com uma campanha realizada nas lojas MultiOpticas, no Dia da Árvore (21 de março) onde por cada par de óculos vendidos a marca se comprometia a plantar uma árvore no Dia Mundial da Terra com o objetivo de ajudar a reflorestar Portugal.





Esta ação foi desenvolvida em parceria com a ANEFA, Associação Nacional das Empresas Florestais e Ambientais e envolveu colaboradores, os franquiados e os clientes da marca.





Segundo Ana Portugal, Head Of CRS da MultiOpticas, "Não podemos adiar mais o futuro da Humanidade, temos de assumir os nossos erros e tomar medidas urgentes para os corrigir. O Estado, as Empresas e todos nós temos um papel a desempenhar nesta matéria.





Recentemente lançámos o nosso projeto de Sustentabilidade Interna, o qual partiu de um princípio de Gamification envolvendo todos os colaboradores e franquiados. Este é um projeto transversal a toda a organização, o qual é alimentado com uma Newsletter quinzenal onde são divulgadas boas práticas e partilhadas ideias. A 1ª etapa passou pela eliminação do plástico na Empresa e a adoção de outras medidas mais sustentáveis, mas ainda há um longo caminho para percorrer. Este é o mindset que todos nós temos de interiorizar se queremos salvar o nosso planeta.





Vamos continuar a desenvolver os nossos projetos na área da Sustentabilidade, pois é nosso objetivo reduzir a pegada ecológica da nossa empresa e educar os nossos colaboradores para uma cultura de Sustentabilidade.





A Sustentabilidade é não é uma escolha, é uma prioridade!!"





Em simultâneo com esta ação, e no âmbito da sua política de Responsabilidade Social Corporativa, a MultiOpticas lançou também um desafio sustentável pedagógico aos meninos da HELPO ONG. para desenharem e criarem óculos com materiais reciclados e amigos do ambiente. Estas peças foram expostas no espaço "Brinca" da HELPO em Cascais e no final da ação a MultiOpticas ofereceu um par de óculos de sol a todos os participantes.





Os óculos produzidos por estas crianças mostram a criatividade e preocupação em relação ao tema da Sustentabilidade. No final da ação realizou-se um desfile de moda de óculos de sol com os óculos "Amigos do Ambiente".





A MultiOpticas pertence ao Grupo GrandVision, líder internacional no retalho de ótica. Em Portugal, está presente há mais de 30 anos e o grupo detém também as marcas GrandOptical e Solaris. A marca tem mais de 200 lojas no território nacional, incluindo uma loja online.