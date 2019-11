No mês da Tecnologia as grandes marcas e as melhores ofertas só mesmo na Phone House

Todos aqueles que efetuarem uma compra num valor mínimo de 250€ podem habilitar-se a ganhar uma Scooter D'Elight 125 YAMAHA.





Novembro é mesmo o mês da Tecnologia. Ou não fosse nesta altura do ano que se realiza o Web Summit. As principais marcas visitam o nosso país e lançam o desafio de pensar de forma disruptiva e fora da caixa. E os gigantes das Telecomunicações não podem deixar de estar presentes. É a oportunidade de destacarem as grandes inovações do setor e de lançarem as tendências para os próximos anos.





Mas novembro é também aquela altura do ano em que as atenções de todos começam a centrar-se num período bem especial. Não, não é o Natal, é mesmo a Black Friday, este ano a 29 de novembro. E a Phone House, como Casa dos Especialistas em Tecnologia, já está a sentir o espírito da época. Assim, entre 13 de novembro e 2 de dezembro, quem efetuar uma compra de valor igual ou superior a 250€, seja nas Lojas Físicas, seja na Loja Online, pode participar no Grande Sorteio "Black Friday - Scooter Bem Isto". E o prémio é muito aliciante, uma Scooter D'Elight 125! O vencedor será anunciado a 12 de dezembro.





Sem dúvida que este é mesmo um mês desafiante. E a Phone House responde à altura, com muito mais para lhe oferecer. É o caso da nova menina bonita da tecnologia, a TCL, que começa a ganhar destaque ao nível dos smartphones. Assim, na compra da grande aposta da marca, o TCL Plex, por apenas 349,99€, pode contar com a mais recente inovação tecnológica visual, a NTXVISION, que lhe permitirá gravar e reviver ao mais alto nível os melhores momentos da sua vida.





Mas, e embora vivamos tempos bem inovadores, a tradição ainda é o que era. Assim, a Phone House volta a selecionar alguns topos de gama a preços imbatíveis, através dos Phone House Selection Usados Como Novos. E nem precisa de esperar pela Black Friday para adquirir os melhores smartphones a preços sensacionais. Assim, pode aproveitar a oportunidade para comprar o iPhone 7 32 Gb por nada mais que 319,90€ (o seu preço é habitualmente de 539,90€), enquanto o Apple iPad Mini 2 com 7,9 polegadas não ultrapassa os 239,90€ (o seu valor fora desta promoção é de 439,90€). E já não tem justificações para se atrasar, ou não fosse o Apple Watch Serie 2 custar apenas 209,90€ (quando o seu valor de mercado é de 449,90€).





Novembro não se fica por aqui. Assim, e para todos aqueles que comprarem um smartphone em primeira mão, poderão desfrutar de um desconto automático de 10% em acessórios. E como os acidentes acontecem, a Phone House repara, sem filas de espera, pois pode agendar o arranjo no nosso site. O Especialista não se fica por aqui, na reparação do ecrã usufrua de desconto de 50% na película do seu smartphone.





Nos serviços de operador a Phone House é mesmo o Especialista a visitar

Também a nossa Campanha de Convergência tem as melhores oportunidades para todos aqueles que visitam a Casa dos Especialistas. Se pretende aderir a um novo Pacote TV com qualquer um dos operadores do mercado nacional (Meo, Nos, Nowo ou Vodafone), não deixe para amanhã o que pode fazer já hoje. Neste caso, não só lhe apresentamos as melhores oportunidades, como ainda lhe disponibilizamos uma PS4 Pro + o jogo Fortnite, tudo no valor de apenas 179,99€.





Não nos ficamos por aqui. A Phone House assegura um aconselhamento e serviço totalmente isentos. E, depois, só tem de escolher entre um pacote com 3 serviços (televisão, Internet e telefone) ou 4 serviços (televisão, Internet, telefone e telemóvel).





Caso prefira ter 3 serviços, colocamos à sua disposição a possibilidade de adquirir um smartphone Neffos X20 por 39,99€. Se preferir uma TV Led HD, com o pacote de 3 serviços uma televisão de 32 polegadas custará apenas 49,99€, enquanto o televisor de 43 polegadas não ultrapassará os 139,99€.





Se a sua escolha passar pelo pacote de 4 serviços, receberá o Neffos X20 de forma integralmente gratuita. Também não terá de despender qualquer valor pela TV Led HD de 32 polegadas, enquanto a televisão de 43 polegadas fica-se pelos 99,99€. E se aqueles que receberem a PS4 Pro e o Fortnite escolherem um pacote de 4 serviços acima dos 63,90€ mensais, podem ainda adquirir dois Neffos X20 por 39,99€.





Esta é uma oferta válida também para clientes Empresariais. Garantidamente, temos os mesmos preços e condições dos operadores numa loja Phone House perto de si.





Toda a informação sobre os modelos, preços e respetivas características estão disponíveis em www.phonehouse.pt