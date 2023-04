No Museu da Cerveja, a Páscoa celebra-se à mesa com um cardápio escrito pela História

A Páscoa está a chegar e o Museu da Cerveja faz-lhe um convite irrecusável: explorar alguns dos mais icónicos pratos da cozinha portuguesa num palco com dois grandes protagonistas e com o Tejo e a incomparável luz de Lisboa como pano de fundo. Abre-se o pano e está montado o cenário perfeito para aproveitar o fim de semana grande com um menu repleto de História.

No feriado da Sexta-Feira Santa, 7 de abril, cumpre-se a tradição da abstinência de carne e entra em cena o Bacalhau - com letra maiúscula, pois claro, não fosse ele Rei e Senhor da mais genuína mesa portuguesa. Com cura de sal, de sol e de tempo, elementos que lhe conferem características de sabor e textura únicas, o enredo instala um dilema: quem vai resistir a um Bacalhau assado com broa, um Bacalhau com todos, um Bacalhau à Brás, um Bacalhau à Gomes de Sá, um Bacalhau à Lagareiro ou um Bacalhau à Museu numa combinação em que o Bacalhau contrasta na perfeição com a suavidade das natas envoltas em camarão? O primeiro ato termina com um símbolo da época: o Folar, de aroma irresistível a canela e erva-doce, a que se junta o vinho do Porto.

Já no Sábado e no Domingo, o Bacalhau cede o palco ao Cabrito Estonado, um prato de origem medieval cuja primeira receita de que há registo data do século XIII num livro de cozinha árabe, mas que em pleno século XXI continua a juntar convivas à mesa. Além de delicioso, o Cabrito Estonado é também um símbolo da Paz: era consumido de forma igual pelas três religiões descendentes do profeta Abraão: cristãos, judeus e muçulmanos. Temperado e assado lentamente no forno para manter a suculência da carne, no Museu da Cerveja é a técnica que está ao serviço do ingrediente principal e não o inverso. Neste prato com História juntam-se ao protagonista as batatas assadas, o arroz de miúdos e os grelos com mel e castanhas, para um final em grande que só não o é logo ali porque o tradicionalíssimo arroz-doce surge em cena a deliciar os minutos finais.

No fim de semana da Páscoa não se fique pela plateia. Junte a família e os amigos à mesa no palco do Museu da Cerveja, numa das maiores praças da Europa, a celebrar as festividades com um encore gastronómico, narrado pela História.

Museu da Cerveja, Terreiro do Paço, Ala Nascente, nº 62 a 65, Lisboa

Aberto todos os dias, das 12h às 24h