Nova abertura JYSK Torres Novas

A JYSK continua a sua expansão em Portugal e no sábado, dia 11 de maio, festejou a abertura da sua 1.ª loja na região Centro, mais precisamente no City Park Torres Novas, ao lado do Continente. No dia da abertura, houve vales de oferta, promoções especiais e animação.





Design inovador e de inspiração nórdica

A nova loja ocupa uma área de 660 m² e mostra grande parte do sortido da marca. Nos ambientes de móveis apresenta tendências para salas de jantar, salas de estar, quartos e jardim. Além de mobiliário, os clientes da JYSK podem também encontrar uma grande variedade de têxteis e de decoração para o lar de design escandinavo. As áreas temáticas variam de acordo com a estação, apresentando as tendências atuais e sempre oferecendo as melhores ideias de decoração sazonais.





Aconselhamento personalizado e especializado

A oferta na JYSK de Torres Novas concentrar-se-á nos pontos fortes da empresa: produtos de qualidade aos melhores preços, produtos de marca e aconselhamento especializado em todas as categorias de produtos. É a formação específica das suas equipas que distingue a JYSK de outras marcas. Os colaboradores da JYSK oferecem o melhor aconselhamento, especialmente se se tratar de um sistema de descanso. A equipa segue um sistema de aconselhamento de 7 pontos, orientando o cliente no sentido de obter o melhor resultado personalizado em estrados, colchões, almofadas e edredões.





A JYSK de Torres Novas funcionará de segunda-feira a domingo, das 10:00 às 22:00 horas.





JYSK

Design nórdico





Informações sobre a JYSK