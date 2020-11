Nova Agrovouga 100% online arranca a 27 Novembro

A Nova AGROVOUGA arranca esta sexta-feira, 27 de novembro e estende-se até segunda-feira, 30 de novembro, num formato 100% online e disponível 24 horas por dia, em www.agrovouga.pt

Na visita virtual o Parque de Feiras e Exposições de Aveiro continua a ser um epicentro do evento, que faz parte da estratégia de feiras à escala regional da Câmara Municipal de Aveiro (CMA). O destaque vai para a Conferência de Abertura do evento que está marcada para as 15h00 de sexta-feira, 27 de novembro, com a presença do Presidente da CMA, José Ribau Esteves, da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque e do Presidente da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira, Manuel dos Santos Gomes e que pode ser seguida no website oficial.





Para Ribau Esteves "o que procuramos este ano é que apesar de não podermos conviver e ter experienciais em conjunto, mantenhamos viva a Nova Agrovouga, e possamos adquirir produtos - utilizando as boas ferramentas tecnológicas - para que em casa ao longo do ano possamos ir degustando a Agrovouga. Sabermos que comprámos este ou aquele produto na Agrovouga 2020 e que no Natal, em casa com a nossa família e ao longo dos meses, vamos poder ter a mesma experiência real de provar alimentos, testar novas formas de trabalhar a terra e o campo, com a nota de que foi a Agrovouga que nos proporcionou essa possibilidade, é o propósito desta edição", afirma o Autarca.





Na nova Agrovouga 2020 os visitantes poderão visitar os stands de produtores de leite, comprar vários produtos gastronómicos identitários ou adquirir produtos únicos no nosso "Wine Market", com enfoque especial para os produtos vínicos locais, da nossa Bairrada, ou no "Bio Market", um conceito inovador e ancorado nas tendências alimentares do momento.





Este novo formato, determinado pelas condicionantes do Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, continuará a juntar à reconhecida dinâmica do evento que imprimimos na primeira edição do seu novo formato em 2019, as novas tendências nos domínios da inovação, tecnologias amigas do ambiente, energias renováveis, investigação e gestão da floresta, a valorização dos produtos locais e serviços do ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos biológicos e a sustentabilidade.





De igual modo, pretende-se construir um evento agregador, inclusivo e interativo em que o visitante possa experimentar e vivenciar experiências únicas e onde consiga sentir o que carateriza o Município, a Região de Aveiro e Portugal.