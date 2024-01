Nova Expressão atrai mais e melhor talento

A agência de meios Nova Expressão arranca o ano de 2024 com o reforço da equipa de media digital e a contratação de duas novas colaboradoras com experiência para as suas novas funções.

Sónia dos Santos, 31 anos, regressa à Nova Expressão como Digital Media Consultant, após ter permanecido no GroupM nos últimos 7 anos como Diretora de Estratégia em Media Digital e Digital Manager. Do seu CV, destaca-se ser licenciada em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) onde foi considerada a Melhor Aluna Finalista (2012-13) e pela EPAD (2009-10).

Leonor Keil Amaral, 29 anos, assume a função de Data Driven Analyst, tendo permanecido no GroupM nos últimos 4 anos como Business Science Associate, onde trabalhava clientes da indústria automóvel, retalho, farmácia e finança, e como Junior Research Manager. É licenciada em Sociologia pelo ISCTE, onde fez a pós-graduação em Análise de Data em Ciências Sociais e fez o mestrado na NOVA-IMS em Gestão de Informação e Estatística.

Num momento de decisivas mudanças tecnológicas, a Nova Expressão aposta numa estratégia inovadora de contratação e retenção de talento para atrair mais e melhores recursos humanos com competências e aptidões profissionais.

#ondeapublicidadeencontraatecnologia