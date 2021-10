Nova loja em Lisboa - SAL MARISCO & CO

Sal Marisco & CO é a mais recente loja de marisco fresco, proveniente da costa portuguesa, situada numa das mais nobres avenidas da cidade de Lisboa, a Av. Guerra Junqueiro e guarda no seu interior, todo o Mar que os sentidos conseguem alcançar.

Dedicado exclusivamente ao comércio de marisco, desde Julho de 2021, o conceito da loja consiste em proporcionar ao cliente, a possibilidade de levar consigo marisco fresco, fornecido por mariscadores de vários pontos do país. O cliente pode optar por adquirir o marisco fresco, cozido no dia ou por confecionar, num sistema unicamente takeaway, simplificando assim, o acesso a um produto gastronómico de alta qualidade, na sua própria casa, sem a logística que implica a sua preparação e dedicar-se apenas à sua degustação.

Considerando a tradição gastronómica em Portugal, que valoriza não só a confeção, utilizando os ingredientes frescos locais, mas também o prazer de estar à mesa, o projeto Sal Marisco & Co, pretende implementar no mercado, um conceito com génese no comércio tradicional, que privilegia a proximidade com o cliente, comercializando um produto fresco, num espaço contemporâneo, convidativo aos amantes das iguarias do mar.

Nasce assim, um espaço sem artefactos, clean, fresco, onde o Mar se quer fazer sentir em todos os pormenores, pensados pela arquiteta Joana Weber e Ricardo Diz, proprietários e autores deste novo projeto, mantendo algumas amarras à tradição e ao mar, através dos elementos cromáticos e revestimentos azulejares, tão característicos da cidade de Lisboa. Um espaço que reflete a ousadia de abrir uma loja de marisco, numa das mais nobres avenidas de Lisboa. A escolha do local, não foi ao acaso. Esta zona da cidade, foi desde a sua construção, dotada de comércio local, onde a qualidade foi e é, sempre fundamental. E respeitando esse padrão, a aposta teria de ser na alta qualidade do produto oferecido. Apostando num produto diferenciado, pretende ter uma oferta mais alargada, além do marisco já comercializado nas grandes superfícies, como é o caso das lagostas, lavagantes, camarão, sapateiras, etc.

Existem também na sua montra, outros produtos de origem dos Açores, como o caso das cracas, dos cavacos e das lapas, ou das ostras da Ria de Aveiro e do Sado, os Ouriços da Ericeira, os percebes das Berlengas e Vila do Bispo, entre outros mariscos, escolhidos criteriosamente pela melhor origem, privilegiando sempre o produto nacional, tendo em conta a nossa costa marítima, tão rica e a proximidade do produto e dos mariscadores locais. Apostando em práticas sustentáveis de pesca e apanha, respeitando o importante património marítimo português, privilegiam mariscadores certificados, a sazonalidade do marisco, bem como produtores aquícolas que recorram a técnicas responsáveis.





Para que a experiência à mesa seja completa, existem ainda à disposição, outros produtos que farão a melhor companhia ao marisco, como as finíssimas tostas de pão alentejano, o presunto de pata negra e os vinhos, claro! Os vinhos brancos da região de Lisboa, vinhos verdes ou o espumante da Bairrada, por exemplo. Todos escolhidos criteriosamente para combinar a acidez com a salinidade dos sabores do mar.

A marca procura refletir uma identidade fresca, e que rapidamente identifique a autenticidade do produto e ligação ao mar. SAL, surgiu naturalmente como elemento constante no marisco e único ingrediente adicionado na sua confeção. A missão é tornar a marca Sal Marisco & Co, numa referência de marisco de qualidade, acessível e fácil de preparar/consumir, num espaço que transporte os clientes para junto do mar, através dos sentidos e sente à sua mesa a felicidade, dos encontros entre família e amigos.

Avenida Guerra Junqueiro 21D Lisboa

Horário: 3º feira a sábado das 11h às 21h

Domingos e feriados das 11h às 19h

Tel +351 967 562 959

Instagram — Facebook salmariscoandco