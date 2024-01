Nova máquina de limpeza a vapor topo de gama da Kärcher

A gama de máquinas de limpeza a vapor da Kärcher conta com uma novidade: a SC 5 Deluxe Signature Line é o novo modelo de referência da gama. Assegura uma limpeza higiénica em casa - da cozinha à casa de banho. Graças ao vapor quente e eficaz, não é necessário utilizar detergentes. Para usar a máquina, basta adicionar água limpa da torneira, a qual é transformada em vapor quente, proporcionando um poder de limpeza impressionante. Graças a este vapor, a SC 5 Deluxe Signature Line também elimina as bactérias e os vírus domésticos comuns, para além da sujidade, mesmo a sujidade acumulada*. Com a utilização eficiente do vapor, o resultado é sempre um ambiente limpo e saudável, particularmente útil para o período do inverno onde a casa menos arejada pode acumular mais focos de bactérias e vírus.

A sua utilização é muito simples, graças ao curto tempo de aquecimento. A nova máquina de limpeza a vapor da Kärcher está pronta a ser utilizada em três minutos. Durante a fase de aquecimento, é possível acompanhar o processo graças a uma faixa de luz LED integrada na parte frontal da máquina. Quando a máquina de limpeza a vapor estiver pronta a ser utilizada, a cor muda para verde.

O modelo dispõe ainda de um visor de temperatura que mostra o processo de aquecimento no depósito. Três estágios de vapor, reguláveis através de um botão de controlo, permitem adaptar o fluxo de vapor à respetiva superfície e ao grau de contaminação. Isto permite uma limpeza cuidada e adequada ao material. O depósito de água limpa removível garante um funcionamento ininterrupto. Se o abastecimento de água for insuficiente, pode reabastecer na torneira em qualquer altura.

Existe também uma função extra para sujidade persistente, a VapoHydro. Esta ajuda os utilizadores, em particular quando é necessário remover sujidade persistente, como o calcário nos acessórios. A água quente é misturada com o vapor. Isto garante um desempenho de limpeza adicional. A sujidade mais entranhada não só é removida em profundidade, como também é enxaguada.

A máquina é fornecida com um bocal para pavimentos, juntamente com panos de microfibras para a limpeza de pavimentos duros maiores, bem como um deslizador de tapetes para o tratamento destes têxteis. Os bocais adicionais manuais, pontuais, redondos e para fendas, bem como os panos de microfibra compatíveis, são adequados para limpar pequenas áreas, acessórios, fendas ou fornos. Uma mangueira removível permite que a máquina de limpeza a vapor seja também reequipada com um ferro compatível para a estação de engomar a vapor.

SC 5 Deluxe Signature Line da Kärcher - preço de venda recomendado 559,95€