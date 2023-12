Novas Lavadoras a bateria da Kärcher

A Kärcher acaba de lançar duas novas lavadoras aspiradoras de pavimentos elétricas, que funcionam a bateria, a FC 2-4 e a FC 4-4.

Com eficácia de limpeza testada e comprovada, as duas novas lavadoras de pavimentos da Kärcher chegam mesmo a tempo das festas de final de ano, oferecendo ao utilizador a limpeza do pavimento numa única passagem, uma vez que recolhem a sujidade seca e húmida. Funcionam com baterias substituíveis de 4 V e quando a bateria estiver gasta, pode ser trocada com um simples gesto. Com estas baterias é possível assegurar uma limpeza sem interrupções, com períodos de utilização mais longos, para uma tarefa doméstica com menos preocupações e máxima eficácia.

Quer se trate de migalhas, manchas de café ou cotão, as novas lavadoras aspiradoras FC 2-4 e FC 4-4 da Kärcher permitem inclusivamente limpar o pavimento nos recantos. Graças a uma função automática ON/OFF, a limpeza com a FC 2-4 pode começar mal o equipamento é retirado do suporte e a pega é movida para a posição de limpeza. Os rolos rotativos, que são continuamente humedecidos com água do depósito de água limpa, asseguram que a sujidade é recolhida do chão e que o próprio chão é lavado na mesma passagem. Uma vez que é utilizada pouca água na limpeza, para além de pavimentos duros, como azulejos ou PVC, também é possível limpar pavimentos de madeira, como laminados e parquet. Ambos os modelos têm um filtro de pelos incorporado, que recolhe muito mais facilmente a sujidade, como os pelos de animais.

Equipada com duas baterias substituíveis de 4 V, a FC 4-4 tem uma autonomia de até 30 minutos, o que é suficiente para limpar uma área com até 90 metros quadrados. Em função do tipo de sujidade e do revestimento do pavimento, a velocidade dos rolos e a quantidade de água podem ser reguladas em duas fases. Um indicador de enchimento do depósito emite um sinal ótico quando o depósito de água limpa estiver vazio e o depósito de água suja estiver cheio. Graças ao modo de limpeza automática, a lavadora elétrica limpa automaticamente a sujidade dos rolos. Após a utilização, a pega da FC 4-4 pode ser removida e a lavadora pode ser guardada de forma a ocupar pouco espaço.

Enquanto a lavadora maior é adequada principalmente para casas médias a grandes, a mais pequena, a FC 2-4, foi concebida para casas mais pequenas. Equipada a bateria, limpa uma área de até 70 metros quadrados por cada carregamento da bateria. A sujidade retirada do rolo é transportada para o depósito de água suja, que é fácil de remover e limpar. Após a utilização, os rolos podem ser lavados a 60 °C na máquina de lavar.

Bateria substituível de 4 V Kärcher

A bateria substituível de 4 V lítio com superfície de aderência suave permite aos utilizadores trocar a bateria de forma confortável e rápida. Isto significa que a autonomia pode ser prolongada conforme necessário e sem interrupções de trabalho.

A bateria é compatível com outros equipamentos alimentados a «Bateria de 4 V Kärcher», pelo que é uma solução sustentável. No caso dos equipamentos com uma maior necessidade de energia, são utilizadas duas baterias. A caixa é à prova de salpicos de água de acordo com a classe de proteção IPX4. Um sistema eficiente de gestão da temperatura e da bateria protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda, garantindo assim um funcionamento e um carregamento seguros e fiáveis.

A bateria pode ser recarregada num curto período, utilizando os carregadores de bateria adequados. O estado da bateria é indicado por LED na estação de carregamento e nos equipamentos.

FC 2-4 Kärcher - preço de venda recomendado 199,95 €

FC 4-4 Kärcher - preço de venda recomendado 339,95 €