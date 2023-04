Novidades na Quinta do Paral

A Quinta do Paral lançou dois novos vinhos, o Quinta do Paral Superior Tinto e o Quinta do Paral Superior Branco, das colheitas de 2019 e 2020 respetivamente.





Localizada na Vidigueira (Alentejo), esta quinta tem-nos apresentado, nos últimos anos, vinhos singulares, complexos e de uma elegância única típica da região. Esta nova surpresa vem no seguimento dos já conhecidos Quinta do Paral Colheita Selecionada Branco e Tinto que estão na sua última colheita e sem previsão de regresso no futuro.





O Quinta do Paral Superior Tinto (2019), é um blend de quatro castas, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon e Syrah. Um aroma intenso e complexo com notas apimentadas do Cabernet, a conjugarem muito bem com o toque das bagas silvestres provenientes das outras castas. Um vinho encorpado e com taninos sólidos. Um tinto com nove meses de estágio em barricas de carvalho francês e americano. Certamente uma promessa de evolução na garrafa.





O seu homologo, Quinta do Paral Superior Branco (2020), é composto por duas castas, Arinto e Vermentino. A primeira, sendo a mais expressiva no vinho, traz-nos as notas a flor de laranjeira, o toque da laranja e limão maduro. Um branco típico da Vidigueira onde se destaca a acidez e persistência, após um estágio de três meses.





Duas surpresas que prometem acompanhar bem a gastronomia portuguesa e são o reflexo da qualidade na viticultura alentejana e do cuidado que a Quinta do Paral tem com as suas vinhas e os seus vinhos, sob a alçada do enólogo Luís Morgado Leão.