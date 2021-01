NOVO BANCO eleito o melhor Banco de Trade Finance em Portugal

O NOVO BANCO foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor Banco de Trade Finance, em Portugal(*), pela revista internacional "Global Finance".

Os editores desta revista, bem como os analistas do setor, gestores de empresas e especialistas em tecnologias da informação, selecionaram os melhores prestadores de serviços na área do Trade Finance em 102 países e 8 regiões dos Estados Unidos da América. A seleção contemplou, entre outros critérios, o volume de transações, o serviço ao cliente, a inovação tecnológica assim como o preçário competitivo.

O Trade Finance foi um setor atingido de forma particularmente dura pelas consequências da pandemia Covid-19, tendo os seus prestadores sido forçados a responder e a adaptar-se aos desafios imprevistos apresentados pela mesma. Perante este cenário adverso, foram distinguidos os prestadores que melhor se posicionaram na apresentação de soluções aos seus clientes, quer por via da inovação tecnológica quer por recurso a apoio especializado que permitiu ultrapassar este desafio sem precedentes.

Este prémio, para além de reforçar o papel do NOVO BANCO no apoio à atividade das Empresas, representa o reconhecimento internacional das competências do Banco nesta importante vertente de negócio, ao disponibilizar uma vasta oferta de produtos e uma equipa especializada que potencia o sucesso das operações de comércio internacional, em geral, e ao promover o apoio necessário à exportação, em particular. No cenário pandémico atual, destaque para o apoio na gestão do risco, por via de soluções que promovem segurança nos recebimentos e, em paralelo, na apresentação de soluções de financiamento ajustadas ao ciclo de vida das importações/exportações.

A revista Global Finance, fundada em 1987, tem uma tiragem de 50.000 exemplares, com leitores em 191 países, selecionando regularmente os bancos e outros prestadores de serviços financeiros que se destacaram em várias linhas de negócio.



(*) Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.