Novo EQS desafiado a percorrer a Estrada Nacional 2 com uma única carga de autonomia

Sob o mote "1ZERO2 – UMA CARGA. ZERO EMISSÕES. TODA A N2", este desafio promete testar os limites da capacidade da mobilidade elétrica, ao percorrer a estrada nacional mais longa da Europa sem necessidade de carregamentos.



O novo EQS 450+ será posto à prova numa situação de condução real, durante mais de 12 horas de condução, onde a eficiência ditará o sucesso da iniciativa, sobretudo em pleno inverno, com temperaturas que desafiam a capacidade das baterias e num percurso com elevações quase até aos 1000m.



A partida para esta ação está marcada para esta quarta-feira, dia 16 de março, pelas 08h, junto ao marco do Km0 na cidade de Chaves, local onde o representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que irá acompanhar e certificar esta ação, selará a tampa de carregamento, garantindo que não há qualquer carregamento de bateria até Faro.



A Mercedes-Benz propõe-se assim a demonstrar que a evolução da tecnologia dos seus automóveis elétricos responde a todas as necessidades reais de mobilidade, e tudo com zero emissões CO2, reforçando a aposta cada vez maior na sustentabilidade dos seus modelos.

Ver comentários