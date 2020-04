Novo equipamento para combate à COVID-19 foi entregue esta terça-feira, dia 7 de abril

O Politécnico de Leiria, em conjunto com a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, a CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes, APIP – Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, a ACILIS – Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, o CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos e a ARICOP – Associação Regional dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria, vai oferecer 1200 viseiras de proteção a contra a COVID-19 ao Centro Hospitalar do Oeste, contemplando as unidades de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, e também ao ACES Oeste Norte e ao ACES Oeste Sul, abrangendo assim todos os centros de saúde desta região.

A entrega será formalizada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIM Oeste). Com esta ação pretende-se reforçar os meios de proteção individual destas instituições, visando sobretudo apoiar quem se encontra na linha da frente do combate à Covid-19. A iniciativa resulta de uma colaboração que junta o Politécnico de Leiria, diversas empresas da região de Leiria e a autoridade distrital da Proteção Civil, que têm contribuído para a produção de equipamentos de proteção individuais.