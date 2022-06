O novo Oceanic Lounge da Mercedes-Benz, em Lisboa, é um espaço para debate, geração de ideias e vivência de experiências ligadas à proteção e preservação dos oceanos, da sua fauna e flora e à formação da comunidade em geral para um desenvolvimento mais sustentável.





O objetivo passa por criar uma consciência global da importância da mudança dos comportamentos na proteção do oceano e, sobretudo, dos ecossistemas marinhos.

A Mercedes-Benz deu mais um importante passo no seu trajeto rumo a uma consciência cada vez mais forte da importância da sustentabilidade no seu percurso. Este novo projeto insere-se na visão da marca de contribuir para fazer a diferença, de devolver à comunidade, de ser mais do que uma Marca premium automóvel. A educação ambiental ligada ao mar, a sensibilização para a proteção do meio ambiente com especial enfoque nos oceanos são um desafio que a Marca abraçou.





O novo Mercedes-Benz Oceanic Lounge, nas Docas de Lisboa, a dois passos do Rio Tejo, irá funcionar com um conjunto de parceiros e entidades, com destaque para o Oceanário, com quem vai promover ações de formação ambiental, saídas para recolhas de lixo em mar aberto, em praias e subaquáticas, observação e estudo de fauna marinha, com especial atenção aos Golfinhos do Tejo e aos cetáceos e aves que visitam a foz do rio.





Com o Mercedes-Benz Oceanic Lounge, localizado em frente ao rio Tejo, a Marca vai dar a conhecer meios de proteção dos golfinhos que visitam o Tejo e formas de conviver com estes amistosos animais marinhos. A Marca quer alertar para as questões ambientais que deem origem a uma nova forma de encarar a vida, com maior harmonia com a natureza e sobretudo com o mar.





O espaço vai contar com uma equipa de biólogos e zoólogos e espera-se a colaboração e o alavancar de projetos científicos e didáticos, que vão encontrar no lounge uma casa para os receber, dotada de meios que permitam ir para a água e pôr em prática, estudos, censos e projetos científicos.





O Mercedes-Benz Oceanic Lounge terá uma estrutura em terra com um lounge com dois pisos, bem como, uma equipa de skippers que irão comandar a frota de 4 veleiros e 2 semirrígidos para as referidas saídas para o mar, porque para preservar, é necessário conhecer.





No âmbito do ‘’give back to society’’ estão planeadas ações que vão permitir a quem normalmente não tem acesso às mesmas, poder vivenciar de perto e de uma forma única, experiências que vão mudar o seu mind set e comportamentos.





A Escola de Vela e a Escola de Navegação vão estar também disponíveis, dotando os seus alunos de técnicas e conhecimentos que lhes permitam navegar, conhecer e investigar a nossa costa, sempre com o mote da preservação para as gerações futuras.





O Lounge é aberto a todos e tem também uma preocupação de inclusão social. Além disso, tem igualmente condições especiais para os clientes Mercedes-Benz.





O novo Mercedes-Benz Oceanic Lounge vem juntar-se a um espaço já existente da Marca: o Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, inaugurado em 2021. A associação dos dois espaços é óbvia, a base de ambos é o Mar, em vertentes diferentes, mas muito complementares. Os surfistas de ondas grandes podem ter um papel muito relevante neste novo espaço, sobretudo na amplificação da mensagem passada, permitindo que a educação ambiental chegue a um público maior e mais diversificado. Por outro lado, a equipa e os meios do Mercedes-Benz Oceanic Lounge podem colaborar em ações do Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, de carácter ambiental e de proteção dos oceanos.





Uma viagem que se iniciou na Nazaré e que continua agora no Mercedes-Benz Oceanic Lounge, em Alcântara. Faça parte desta viagem… rumo a um futuro mais sustentável.

Ambition 2039: O futuro da Mercedes-Benz

A ambição da Mercedes-Benz em alcançar a neutralidade carbónica em 2039 tem contribuído para acelerar a eletrificação da Marca. O início desse compromisso passa também pela eletrificação de todas as submarcas da Mercedes-Benz. Em 2023, vai ser lançado um SUV totalmente elétrico Mercedes-Maybach, um modelo sofisticado e luxuoso. A Mercedes-AMG irá tornar-se totalmente elétrica e redefinir a alta performance. Em 2024, será a vez do lançamento do Classe G totalmente elétrico.





Entre 2022 e 2026 vão ser investidos mais de 60 mil milhões de euros na produção de automóveis elétricos. As fábricas de maior dimensão localizadas em Pequim, Bremen, Kecskemét, Rastatt, Sindelfingen e Tuscaloosa, estão atualmente a fabricar 6 modelos totalmente elétricos. Em 2022, 8 automóveis elétricos serão produzidos em 3 continentes com baterias da rede mundial da Marca.