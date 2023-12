Novos aspiradores robot com função de limpeza inteligente Kärcher

Limpeza inteligente para o lar? Os novos aspiradores robot RCV 3 e RCV 5 da Kärcher são o melhor que se pode ter neste Natal, pois realizam essa tarefa com mestria graças ao seu sistema inteligente de limpeza quer se trate de sujidade húmida ou seca ou de uma combinação de ambas: a limpeza é sistemática, rápida e eficiente em todas as situações graças à navegação baseada em laser. Com a ligação a uma App, também é possível adaptar os processos de limpeza, guardar mapas das divisões e personalizar os horários de limpeza.

Os novos aspiradores robot têm várias funções: os dispositivos medem a área circundante através com o laser incorporado, criando assim mapas precisos da área. Podem mapear vários andares de uma só habitação. Graças ao sensor de pavimento, não há risco de quedas acidentais em escadas ou diferentes patamares. Os robots funcionam em pavimentos inclinados ou arestas com uma altura de até 18 mm (RCV 3) ou 20 mm (RCV 5). Podem aspirar pavimentos, alcatifas e tapetes, bem como limpar pavimentos com um acessório adicional de limpeza a húmido ou limpar sujidade húmida e seca ao mesmo tempo – recorrendo ao modo combinado.

Quando o processo de limpeza estiver concluído, a almofada de microfibras pode ser retirada e colocada na máquina de lavar. O pó e a sujidade solta são recolhidos num recipiente, que pode ser facilmente retirado na parte superior do aparelho e esvaziado manualmente quando o processo de limpeza estiver concluído. Concluída a limpeza, ou quando o nível da bateria já não for suficiente para toda a área, os aspiradores regressam à estação de ancoragem para carregar. A limpeza prossegue automaticamente quando a bateria estiver carregada.

Funções adicionais do RCV 5 graças à inteligência artificial

O RCV 5 da Kärcher está equipado com um sistema duplo de laser adicional que inclui a deteção de objetos e que lhe permite detetar e evitar obstáculos como cabos ou sapatos deixados à vista. Os objetos detetados são assinalados e exibidos com um símbolo correspondente no mapa. O RCV 5 também deteta automaticamente os tapetes e exibe-os na aplicação. No modo de limpeza a seco, é ativada a função «Auto-Boost»: a potência de aspiração aumenta para aspirar alcatifas e tapetes.

Fácil de utilizar com a App Kärcher Home Robots

A App Kärcher Home Robots permite guardar, exibir e editar os mapas criados da casa. Por exemplo, a aplicação pode ser utilizada para definir individualmente quais as divisões a limpar e quais as definições. Caso seja necessário evitar determinadas áreas durante a limpeza, pode defini-las como zonas «No-Go». No caso de áreas particularmente sujas, os utilizadores também podem assinalá-las no mapa e definir um modo de limpeza especial para essas áreas e mandar limpá-las várias vezes. A aplicação também pode ser usada para definir horários de limpeza regulares e outros parâmetros de limpeza. O dispositivo pode ser ativado por outras pessoas através da aplicação e, assim, ser controlado por todos os membros da família.

RCV 3 Kärcher - preço de venda recomendado €349,95

RCV 5 Kärcher - preço de venda recomendado €549,95.