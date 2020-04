Novos “Chefes” descobrem a tinta para cabelo da Mercadona

A Mercadona aumentou a venda destes produtos e passou de uma média de 13 unidades a vender 21 unidades por dia e loja, em Portugal.

Estes novos "Chefes" (nome dado pela Mercadona aos seus clientes) contam com o apoio dos canais oficiais da empresa, como redes sociais ou o número de telefone gratuito de apoio ao cliente, para responder às suas dúvidas.

Novos "Chefes" (clientes) da Mercadona começaram a utilizar as tintas para o cabelo disponíveis na seção de Perfumaria. Este aumento da tendência de cuidado pessoal e de beleza em casa reflete-se nas vendas, sendo que a empresa passa de vender uma média de 13 unidades por dia a vender 21 unidades por dia e loja, em Portugal.

Além da colaboradora permanente da secção da Perfumaria, os "Chefes" (clientes) da Mercadona têm ao seu dispor os canais oficiais da empresa, como as redes sociais ou o número de telefone gratuito de apoio ao cliente, para que possam ver respondidas as suas questões sobre os produtos e sobre a melhor forma de utilizá-los.

Neste contexto, Laboratorios Neocos, o fornecedor que produz a gama de tintas para cabelo disponível na secção de Perfumaria da Mercadona, investiu numa nova linha de produção e aumentou o número de colaboradores para garantir o abastecimento destes produtos, elaborados na sua fábrica em Algemesí, Valência (Espanha).

A gama de tintas para cabelo é composta por diferentes produtos, entre eles, a Coloração Permanente com Amoníaco que tem uma cobertura de 100% das raízes brancas, que pode escurecer ou aclarar de 2 a 3 tons, entre outros. Esta linha de produtos tem vindo a evoluir para se adaptar às necessidades do cliente. Entre estas evoluções destaca-se o Sérum Protetor para ser aplicado antes da tinta; e, como resultado da colaboração com o fornecedor e de captar necessidades junto do "Chefe", incorporámos uma abertura fácil do Pós-Acondicionador de forma a facilitar ao "Chefe" a abertura com as mãos molhadas.

Secção da Perfumaria

Desde a abertura das primeiras lojas da Mercadona em Portugal, em julho de 2019, a secção da Perfumaria tem-se destacado como uma das favoritas dos portugueses. Nesta secção, os "Chefes" da Mercadona podem encontrar os melhores produtos para o cuidado pessoal, higiene e beleza e podem contar com os conselhos e sugestões de uma colaboradora permanente especialista nesta secção.