Novotipo Europa S.A vence 3 premios no concurso nacional PAPIES

O PAPIES é um concurso anual que distingue e premeia os trabalhos que mais se destacaram pela sua qualidade gráfica a nível nacional.





No primeiro ano em que participou, a Novotipo Europa, S.A. recebeu uma menção Honrosa na categoria Verniz com o trabalho "Villa Conchi – Brut Selectccion", o Grande Prémio na categoria Cunhos com o trabalho "Beefeater 24" e o Grande Prémio na categoria Verniz com o trabalho "London Gin E. Lim. Samuel Rico".





Agradecemos a toda a equipa da Novotipo, assim como aos nossos parceiros, que com o seu empenho contínuo contribuíram de forma decisiva para esta distinção.