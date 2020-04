Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro cria Linha Apoio Covid-19

No âmbito da ameaça do Covid-19, o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio dos seus voluntários, criou uma linha de apoio a doentes oncológicos em regime de isolamento social.800 919 232 é a Linha Apoio Oncológico Covid-19 que liga o doente oncológico da região Norte do país a tudo o que precisa. Apoio social e económico, entrega de refeições, compra e entrega de bens alimentares, entrega de medicação hospitalar ou de farmácia em casa, consultas de psico-oncologia, informação técnica e científica sobre o Covid-19, aconselhamento jurídico e apoio social e económico.Os doentes oncológicos residentes na região Norte do país devem proteger-se e falar com o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Chamadas gratuitas, das 08h30 às 17h30, de 2ª a 6ª feira.A Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia. Prossegue com os seguintes objectivos:Divulgar informação sobre o cancro e promover a educação para a Saúde, com ênfase para a sua prevenção;Contribuir para o apoio social e a humanização da assistência ao doente oncológico, em todas as fases da doença;Cooperar com as instituições envolvidas na área da oncologia, nomeadamente os Centros do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil e os Hospitais das Regiões AutónomasEstimular e apoiar a formação e a investigação em oncologia;Estabelecer e manter relações com instituições congéneres nacionais e estrangeiras;Desenvolver estruturas para as prevenções primária e secundária, tratamento e reabilitação, isoladamente ou em colaboração com outras entidades;Defender os direitos dos doentes e dos sobreviventes de cancro.A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem uma Direção Nacional, sediada em Lisboa e é composta por 5 Núcleos Regionais, que desenvolvem atividades e serviços nas seguintes regiões:Norte (Porto)Centro (Coimbra)Sul (Lisboa)Açores Angra do HeroísmoMadeira (Funchal)Constituída por delegados mandatados das Direções regionais, por um triénio, em regime de voluntariado, cabe à Direcção Nacional a função executiva da instituição e a definição da estratégia e dos planos de ação nacionais. A efetividade das atividades e projetos da Liga cabe aos 5 Núcleos Regionais (Açores, Centro, Madeira, Norte e Sul). Os Núcleos Regionais são constituídos por uma Direção, composta por um Presidente e Diretores de departamento mandatados por um triénio, em regime de voluntariado.Características dos Núcleos regionais:Autonomia administrativa e financeira;Intervêm em áreas geográficas definidas;Adequam as atividades e serviços às características da zona e suas populações.As atividades e serviços do Núcleo Regional da Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro fundamentam a sua ação no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da educação para a saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.Mais informações em: https://www.ligacontracancro.pt/noticias/detalhe/url/linha-apoio-oncologico-covid-19/