Nuno Diogo: O homem e o seu sonho

A pandemia provocada pela Covid-19, com origem no vírus SARSCOV2, começou por atacar a nossa saúde, depois, a nossa economia e, por fim, o nosso modelo de organização social. De um momento para o outro, os nossos valores e costumes ficaram em perigo. Ficámos reféns de um vírus altamente transmissível que provocou o caos à escala global.





Quando foi decretado o primeiro estado de emergência, em março de 2020, "pensei: se vou ter de ficar em casa, como devo ocupar o meu tempo?", começa por dizer Nuno Diogo adiantando que um dos seus sonhos era "escrever um livro, partilhar a minha experiência e o meu conhecimento adquirido. Sou um grande apaixonado pela minha vida pessoal e profissional e com a minha experiência quero poder ajudar outras pessoas".





Ponderou o impacto desta missão e a sua dificuldade, e, como em tudo na vida, "decidi avançar e vencer o desafio. Foi assim que surgiram as páginas deste livro, ‘O Homem e o seu sonho’, onde terão oportunidade de compreender os motivos e as razões que me levaram a apostar no ramo ótico", a criar a Fábrica de Óculos do Cacém que rapidamente se transformou num fenómeno nacional e que hoje é copiado por muitos.