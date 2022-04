O Campeonato de Trial 4x4 estreou-se em Oliveira de Frades

Depois do arranque em Lordelo (Paredes), a caravana da competição rumou à bela região de Lafões e milhares de adeptos emolduraram a pista delineada na Zona Industrial de Oliveira de Frades, num evento que valida a clara aposta da autarquia nos desportos de aventura.





Com o maciço da Gralheira como pano de fundo, o novo circuito de 2,8 quilómetros impressionou pilotos e espectadores pela beleza da paisagem e pela dificuldade dos obstáculos totalmente naturais, que levaram quase três dezenas de equipas ao limite. No sábado, o evento abriu oficialmente junto à Câmara Municipal de Oliveira de Frades, onde as máquinas estiveram expostas ao público e num espaço que também incluía insufláveis e uma pista de prevenção rodoviária para crianças.





No domingo, a prova de Resistência – com duas horas e meia de duração – consagrou a equipa RJ69, de Rui Rocha e Pedro Campas, que completaram 12 voltas ao percurso. Foi a segunda vitória consecutiva para a equipa do Toyota Land Cruiser da categoria Super Proto, que já tinha ganho a prova inaugural, em Lordelo. A equipa da Lucrofusão, com António Henriques e Miguel Costa, ficou logo a seguir, aos comandos de um Proto XS5, enquanto a G&C Trial Team, de Daniel Carapau e Ruben Filipe (Proto XS5), completou o pódio absoluto e da Super Proto. As restantes categorias em prova foram ganhas pela Trepa Team (Fun), Reciclopeças (UTV), Team Sequeiros 4x4 (Promoção), Valclima (Extreme) e Oficina Bacelo (Proto).





Depois da estreia em beleza em Oliveira de Frades, o Campeonato de Portugal de Trial 4x4 ruma a Mangualde para a terceira prova da época, nos dias 7 e 8 de maio.





Desporto e economia de braço dado





Principal responsável pela estreia do CPT 4x4 no concelho, o Município de Oliveira de Frades esteve fortemente envolvido durante o evento e o executivo camarário participou inclusive na plantação de 40 árvores que decorreu no passado domingo, nos terrenos contíguos à pista, numa iniciativa do conhecido programa Race 4 Eco, da Promolafões e da FPAK. João Valério, presidente da autarquia local, fez um balanço positivo de todo o evento. "Queremos trazer pessoas para estas atividades outdoor e ao mesmo dinamizar a economia do nosso concelho, depois de dois anos de contexto pandémico. O objetivo foi plenamente cumprido e penso que os milhares de visitantes que tivemos ao longo do fim de semana são a melhor recompensa do esforço do Município e todos os colaboradores que ajudaram a criar este evento do zero", afirmou João Valério. Com o apoio da Teaga, uma das empresas de referência instaladas na Zona Industrial de Oliveira de Frades, o CPT 4x4 também mostrou o potencial do concelho para se tornar um polo nacional de desportos de aventura. "Temos uma cultura de Natureza e de atividades ao ar livre fortemente enraizada no concelho, e é esse potencial que queremos explorar também como destino turístico. Quem nos visita encontra belíssimas serras, cascatas e percursos naturais, mas também o magnífico espelho de água da barragem de Ribeiradio, com condições excecionais para os desportos náuticos", reforçou o presidente do Município.