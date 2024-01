O carnaval em Seia celebra-se com queijo

De 10 a 13 de fevereiro, a cidade de Seia é local de encontro entre sabores e saberes, na 47.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela. Esta é uma oportunidade para degustar os melhores produtos da região, experiência complementada pelo contacto direto com quem os produz.

A Feira do Queijo de Seia reúne, no Mercado Municipal, o que de melhor se produz no setor agroalimentar, com especial destaque para o Queijo da Serra da Estrela. Ao queijo unem-se os enchidos serranos, o pão de centeio, o vinho do Dão Sub-região da Serra da Estrela, o mel, o azeite, entre outros.

A tradição secular de fazer o queijo está na génese desta feira e é enaltecida no Mercado do Queijo e dos produtos regionais, com a participação de meia centena de expositores, entre produtores de queijo (pastores, queijarias tradicionais, queijo DOP e unidades fabris) e de produtos regionais de reconhecido valor.

Na área circundante ao mercado, a pastorícia, que está na base deste produto, é representada na Quinta do Pastor, recriada com animais da quinta, com a ovelha Serra da Estrela a assumir lugar de destaque, e na horta criada pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela.





Este é também o momento anual para os pastores apresentarem os seus melhores exemplares, no Concurso de Ovinos e Caprinos da Serra da Estrela, organizado pela Ancose - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela.

Na feira será, igualmente, possível conhecer o fiel companheiro do pastor, o Cão Serra da Estrela, numa mostra assegurada pela LICRASE - Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela.

Na área circundante ao mercado, a oferta de artesanato é variada, numa mostra estabelecida com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela. As demostrações culinárias "cozinha ao vivo" e as tasquinhas de 'comes e bebes', do associativismo local, proporcionarão excelentes momentos de degustação e convívio.

Numa aliança entre a tradição secular, a criatividade e a inovação, a Feira do Queijo contempla ainda sessões de "dicas e saberes" sobre o queijo, o mel e o azeite.

Para os quatro dias da feira foi ainda desenhado um vasto programa de animação, promovida em estreita colaboração com as bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e outros grupos de música tradicional.

No decorrer da feira é, ainda, possível assistir à produção do Maior Queijo de Ovelha de Seia (tarde de segunda-feira) e à produção de enchido ao vivo (tarde de terça-feira), num processo que irá envolver vários produtores do concelho.

A Feira do Queijo é promovida pelo Município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela (Licrase), a Ancose, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), contando com o apoio do Turismo Centro de Portugal.

O certame abre todos os dias às 10h e termina às 20h, à exceção da 3ª-feira de Carnaval, cujo encerramento será antecipado para as 16h, e das tasquinhas que durante os primeiros três dias encerram às 23h.