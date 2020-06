O conforto e a sofisticação na cidade mais jovem de Portugal

Localizado numa cidade com um elevado legado patrimonial e cultural, o Meliá Braga prima pela conjugação de conforto, elegância e qualidade, num ambiente sofisticado. Aproveite para descontrair junto da piscina no nosso bar, deguste no nosso restaurante El Olivo ou desfrute de um dia de completo relaxamento no El Spa.

Com uma vista privilegiada sobre a cidade ou para o Bom Jesus do Monte, o Meliá Braga tem ao seu dispor diferentes categorias de quartos e suites (suites executivas com kitchenette, júnior suite, quartos comunicantes e suite presidencial) proporcionando as melhores comodidades para os hóspedes.

Eleita em 2019 como Segundo Melhor Destino Europeu do Ano pela European Best Destinations Braga é uma cidade portuguesa do Norte do país repleta de história, presente no vasto património cultural e natural existente. A sua história é marcada por diversos povos que deixaram o seu legado. Neste sentido os primeiros registos da presença humana na região datam do período Neolítico, sendo um dos achados mais antigos o monumento megalítico Mamoa das Lamas.