O Felizes.pt oferece 200 encontros no Dia dos Namorados.

Neste Dia dos Namorados o site de encontros Felizes.pt vai fazer um upgrade na sua missão de "cupido" e passar os encontros virtuais para a vida real. Para juntar às opções que já existem atualmente para quem não tem um par quando chega o mês de fevereiro, o site de encontros irá dar vida a eventos totalmente gratuitos e dedicados aos solteiros em Portugal.

Cem participantes em Lisboa e outros cem no Porto, irão poder usufruir de um serão de Dia dos Namorados diferente do habitual e esquecer a garrafa de vinho e a maratona de comédias românticas que já tinham preparado para esta noite.Neste dia, após um pequeno briefing e oferta de welcome drinks, os participantes, acompanhados de duas anfitriãs que irão conduzir o momento, poderão frequentar vários encontros, em que, a cada seis minutos uma campainha toca para trocarem de par. Na dinâmica destes encontros, as mulheres mantêm-se sentadas e os homens vão trocando de mesa sempre que soa o alarme. Ambos terão um bloco de notas onde poderão anotar tudo sobre quem está à sua frente e aproveitar estes seis minutos para desenvolver um pouco sobre quem são, de onde vêm, o que fazem e tentar acrescentar um pouco da sua personalidade pelo meio. No fim, mesmo que não sejam bem sucedidos na sua procura, os participantes receberão um brinde especial de São Valentim.Este conceito de Speed Dating ou "encontro rápido" é uma forma rápida, segura e bastante divertida de conhecer numa noite, várias pessoas, num espaço seleccionado. Já existem algumas empresas com esta prática e vários aderentes em Portugal, o Felizes.pt quis juntar-se a esta "festa do amor" e trazer a todos aqueles que se sintam sós neste dia, um momento divertido e eficiente de criar novas ligações.De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativa ao último Recenseamento Geral da População e Habitação, 43% dos residentes em Portugal são solteiros. O site de encontros Felizes.pt pretende fazer frente a este número com iniciativas como esta, e continuar a promover um espaço seguro e atrativo para o namoro ou amizade entre duas pessoas. Desde a criação do site em 2014, já passaram pela plataforma mais de 540 mil pessoas que procuram relacionamentos sérios e duradouros, sendo que já existem mais de 15 mil casais felizes graças a este site de encontros.O evento está marcado para as 20h30 tanto em Lisboa como no Porto, com local ainda a anunciar. O número de participantes está limitado ao número de vagas disponíveis, por isso garanta já o seu lugar inscrevendo-se no site de encontros