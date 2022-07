O Festival de Música no Castelo regressa à agenda cultural de Trancoso.

Esta 5ª edição do evento surge com contornos diferentes das anteriores, nomeadamente a realização do mesmo, que terá lugar na Praça D. Dinis, ao invés do imponente Castelo de Trancoso, em função da intervenção a que está a ser sujeito, não reunindo, até à data, as condições logísticas necessárias para o efeito.





De qualquer forma, aguardam-se milhares de visitantes a Trancoso na expetativa de poderem assistir aos concertos de nomes consagrados da música nacional, como AGIR, UHF ou THE BLACK MAMBA que, nos próximos dias 15, 16 e 17, irão atuar em pleno coração do centro histórico da cidade.