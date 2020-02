O maior Carnaval do Ribatejo

Da festa que se faz pelas ruas da cidade, à forma como cada um celebra e sente os cinco dias de folia, sempre com as ruas de Samora como cenário para brincar ao Carnaval, a essência destes festejos marcam o Entrudo no município de Benavente.Os fatos particulares de adultos e crianças, o carnaval trapalhão (tão tipicamente português), os acessórios, os Grupos Carnavalescos e as escolas de Samba "que aparecem despidas de preconceitos", muito têm contribuído para elevar o Carnaval de Samora Correia ao estatuto de maior do Ribatejo.