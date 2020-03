O melhor presente do Dia do Pai está na loja online phonehouse.pt

Até 22 de março, e para os pais que já tinham um Samsung debaixo de olho, pode encontrar uma campanha exclusiva da marca em phonehouse.ptAproveite também para concorrer, também até 22 de março, ao Grande Sorteio do Dia do PaiVivemos tempos extraordinários. Desta vez, infelizmente, não pelos melhores motivos. O mundo encontra-se em suspenso, resguardado de contactos mais efusivos, afinal uma das bases da socialização entre seres humanos. Em Portugal, as ruas das vilas e cidades do país esvaziam-se, a apreensão tomou conta de todos. Mas nem por isso deixa de ser uma época de celebração, entre pais e filhos. Ou não estivéssemos a chegar ao Dia do Pai. E, já que em muitos casos não podemos estar tão próximos dos nossos progenitores, nada como aproveitar o melhor da tecnologia das grandes marcas para encontrar alternativas para matar saudades à distância.Não saia de casa, resguarde-se e até dia 22 de março vá ao site phonehouse.pt para escolher aquele dispositivo que o seu pai tem debaixo de olho há algum tempo e que tanto merece. Destacamos as ofertas que a Samsung coloca à disposição, sempre aos melhores preços e com a qualidade de serviço que a sua Casa dos Especialistas o habituou. Assim, aproveite a campanha da Phone House e compre o Samsung Galaxy S10e, por apenas 549,99€ – menos 230€ face ao seu valor de mercado. Ainda entre os smartphones, o Samsung Galaxy A30a terá um desconto de 50€, podendo-o adquirir por 249,99€. Claro que se a sua preferência for por um tablet, recomendamos o Galaxy Tab S6 10.5'' WiFi 128GB por 699,99€.O Dia do Pai é também motivo para mais um Grande Sorteio organizado pela Phone House. Assim, numa campanha válida até 22 de março, para compras de valor igual ou superior a 180€, habilite-se a ganhar 1 Smartphone TCL PLEX (cujo preço comercial é de 349,99€) ou 1 Smartwatch HUAWEI Watch GT Active (com preço comercial é de 249,99€)! O vencedor será anunciado a 30 de março 2020.Há muito mais para ver em phonehouse.ptA Phone House tem muitas outras oportunidades para si. Agora que vai ter mais tempo que o esperado para ficar em casa, reunido em família, pode passar mais tempo de lazer em frente do seu PC ou da consola. Para tal, adquira um rato ótico Reaper NXT ou auscultadores com fio SoundZ, ambos da uRAGE, por 24,99€ (o seu valor comercial é de 29,99€). Entre os nossos destaques, e na compra de um Samsung Galaxy A10, escolha sem custos uma capa traseira para o seu smartphone. Só tem de escolher a cor que prefere, entre o cinza, azul ou preto. E caso compre um cartão de memória, damos-lhe um desconto imediato de 30%. Por fim, se decidir pela aquisição de um smartwatch, não precisa de sair do seu sofá para comprar o seu relógio preferido a partir de apenas 49,99€.Nestes tempos excecionais, a prioridade máxima da Phone House é a segurança dos seus colaboradores, clientes e da comunidade em geral. Siga os conselhos da Organização Mundial de Saúde e Direção Geral de Saúde, que passam por uma constante atenção a pequenos gestos diários, como lavagem constante das mãos com sabonete e gel desinfetante, não espirrar ou tossir para as mãos e manter uma distância social. Também os seus dispositivos deve merecem a devida atenção, limpe-os várias vezes ao longo do dia, de modo a evitar contaminações.