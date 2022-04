O melhor vinho português no Citadelles Du Vin 2022 em Bordéus é da Ermelinda

O concurso Citadelles du Vin que se realiza em Bordéus um dos mais importantes concursos mundiais elegeu o Vinho Verde Clássico da Ermelinda Vinhos de Portugal, com o Prémio Especial Melhor Vinho de Portugal na competição, ou seja, o Vinho Português mais pontuado de entre todos a concurso.





A Ermelinda recentemente iniciou uma operação nos Vinhos Verdes na Póvoa do Lanhoso com a aquisição da Quinta do Minho, uma das melhores e mais valorizadas quintas de Vinho Verde em Portugal. Os seus vinhos felizmente já estão a dar que falar, tendo obtido prémios de destaque nos últimos anos: "PRODEXPO 2020" – Medalha de Ouro: Porta Nova Ligeiro&MediumSweet no "BERLINER WEIN TROPHY 2020 – Edição de Inverno" – Medalha de Ouro: Campos do Minho, no "SOMMELIER WINE AWARDS 2020" – Medalha de Ouro: Campos do Minho, no "CONCURSO CIDADES DO VINHO 2021" – Medalha de Ouro: Gábia 100% Loureiro e no "WINE ENTHUSIAST - 2021" – Quinta do Minho Special Edition – 89 Pontos, entre outros.





A marca Gábia é uma das principais marcas de Vinho Verde comercializada pela Ermelinda destacando, este Gábia Clássico que agora ganhou este importante prémio, onde a gama é complementada com um Gábia Ligeiro leve com apenas 8,5% de álcool, e um Gábia 100% Loureiro.





Estamos perante o melhor começo de ano de sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas, que já conquistou a até ao presente dia em 2022 um total de 55 Prémios (5 Medalhas de Duplo Ouro, 6 Medalhas de Grande Ouro, 22 Medalhas de Ouro, 18 Medalhas de Prata e 3 Medalhas de Bronze).





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 2000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.