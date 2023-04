O NOVO ISQUEIRO MULTIUSOS EZ REACH™ DA BIC® FOI ELEITO “PRODUTO DO ANO 2023” EM PORTUGAL

O novo isqueiro BIC® EZ Reach™ foi eleito "Produto do Ano 2023" em Portugal, na 19ª edição do estudo online desenvolvido pela Netsonda, Netquest e CINT.

O Produto do Ano é o maior e único prémio do mundo dedicado a destacar novos produtos e serviços inovadores através da votação do consumidor. Este ano, em Portugal, foram 67 os produtos premiados nas diferentes categorias existentes, como: tecnologia, beleza e alimentação.

O EZ Reach™, vencedor na categoria de isqueiros, já se havia relevado um enorme sucesso logo após o seu lançamento nos Estados Unidos em 2021 e este prémio confirma agora a sua excelente receção também na Europa.

"Quando há dois anos lançámos o isqueiro BIC® EZ Reach™ nos Estados Unidos foi um sucesso imediato e um dos nossos lançamentos mais bem sucedidos na história recente", comenta Pedro Domingos, General Manager da BIC Espanha e Portugal. "Como líder na categoria, a BIC continua a inovar para se focar cada vez mais nas necessidades do consumidor. Ter sido eleito Produto do Ano em Portugal num prémio votado pelo próprio consumidor é desde logo um enorme reconhecimento que prova a sua qualidade, praticidade e segurança. Com o isqueiro BIC® EZ Reach™ oferecemos uma solução simples e eficaz para acender locais de difícil acesso, como velas e grelhadores entre outros, mantendo os dedos afastados da chama. Estamos muito felizes por lançar este produto em Portugal e acreditamos que rapidamente se tornará um must-have em todas as casas", acrescenta.

O BIC® EZ Reach™ é um produto de alto desempenho e longa duração, o melhor isqueiro para todas as ocasiões. Com o seu novo design inovador, é uma combinação perfeita do icónico isqueiro de bolso BIC® com o isqueiro multiusos BIC® de longo alcance, tornando-o no parceiro ideal para acender chamas em locais de difícil acesso sem queimar os dedos.

Conta com uma haste de 3,5 cm e o corpo do tamanho de um isqueiro de bolso, cabendo assim confortavelmente na mão, no bolso ou na mala. Mas não são apenas estas características que o tornaram vencedor do Produto do Ano 2023, o EZ Reach™ é também mais ecológico graças ao seu processo de fabrico, recorrendo 4 vezes menos a plástico e com 30% menos embalagens. Além disso, reduz as emissões de carbono em 66% quando comparado com um isqueiro multiusos padrão e maior (estimativa interna da BIC), um dos factos mais valorizados pelos consumidores.

O modelo do EZ Reach™ possui ainda um sistema de ignição com clique que produz uma chama segura. É fabricado nas instalações BIC® em Espanha, e cada isqueiro passa por mais de 50 verificações de qualidade e segurança para garantir que cumpre ou supera todos os padrões.

O BIC® EZ Reach™ está disponível em 8 cores: azul escuro, azul turquesa, verde, amarelo, laranja, rosa, vermelho e roxo. No primeiro semestre de 2023 será lançada uma campanha 360° em toda a Europa para dar a conhecer o produto aos consumidores.