O PET FESTIVAL ESTÁ DE REGRESSO À FIL E À CIDADE DE LISBOA

De 27 a 29 de Janeiro, o PET FESTIVAL promete uma vez mais ser o ponto de encontro dos entusiastas, adeptos e amigos dos animais de companhia.





Em 2022, este evento recebeu mais de 15.000 os visitantes e muitos deles fizeram-se acompanhar pelos seus animais juntando ao colorido desta festa, cerca de 3.000 animais de companhia.





E porque os animais têm muito para nos ensinar, o Pet Festival dedica também especial atenção aos mais jovens que podem visitar o evento na 6ª feira em contexto de visita de estudo.





Entre outras actividades que estão ser preparadas, vai ser possível conhecer o maior aquário móvel da Europa, com as mais variadas espécies de peixes, interagir com os animais de quinta, alguns deles novos e diferentes ao que estamos todos habituados, conhecer e aprender cuidados básicos para melhor viver na companhia do cão e gato, conhecer pequenos mamíferos e suas especificidades, curiosidades sobre aves e répteis e até entender a vida das formigas, com os formigueiros didácticos e as quintas de formigas.





Cerca de 20 áreas temática vão estar em exposição com diversas actividades, tais como Workshops de Obediência e Agility, Exposições Caninas, Sessões de Fotografia, Passeios de Charrete, Concursos, entre outras, que serão certamente muito apreciadas por miúdos e graúdos.





Este é o único grande evento em Portugal onde se promove a visita com os animais de companhia e onde os participantes são desafiados a experimentar um conjunto de actividades lúdicas, desportivas e formativas que normalmente apenas são acessíveis a animais de competição e a criadores especializados.





A última edição trouxe indicadores muito positivos, destacando-se o elevado grau de satisfação dos visitantes, com 99% a afirmarem estar "satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita". Também os expositores avaliaram de forma muito positiva o evento considerando-o uma plataforma de contactos e negócios B2C muito efectiva. De realçar que as principais empresas do sector marcam presença com o objectivo de interagir directamente com o consumidor final.





Destaque ainda para a percentagem de visitantes que se deslocou em família, 65%. Esta é um indicador que demonstra que o PET FESTIVAL é cada vez mais um evento abrangente capaz de motivar todos os membros da família, incluindo os próprios pets que são sempre bem-vindos.





O PET FESTIVAL - Festival da Família e dos Animais de Companhia volta a proporcionar um ponto de encontro dos amantes dos Pets onde todas as espécies e raças têm a sua representação: cães, gatos, aves, equídeos, répteis e exóticos, peixes, roedores e pequenos mamíferos, animais de quinta e até alguns insectos que já são considerados animais de companhia.









Informações sobre o evento em: www.petfestival.fil.pt



Informações sobre o evento em: www.petfestival.fil.pt



Horário: 27 de Jan - 10h00 – 22h00 | 28 de Jan - 10h00 - 22h00 | 29 de Jan - 10h00 – 20h00 Bilhetes à venda em www.tickets.fil.pt

Pavilhões 2 e 3 na FIL – Parque das Nações