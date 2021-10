O Porto é a Capital do Veículo Elétrico até ao próximo Domingo

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável vai abrir as portas do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, amanhã dia 22, sexta-feira, às 10h horas e até ao próximo Domingo, dia 24 de Outubro, vai ter patente as principais novidades, entre as quais o renascimento de um ícone das duas rodas.

A famosa Famel, vai "renascer" numa versão descarbonizada e o ícone das estradas portuguesas dos anos 70 e 80, vai ser apresentada ao público na presente edição. Depois, para se entender ainda melhor o projeto, vamos ter no Domingo a realização do seminário "Famel, eletrificar um ícone", vai encerrar a quinta edição do SAHE.

Os seminários vão decorrer paralelamente com a exposição. Começam logo ao meio-dia de sexta-feira e vão decorrer de acordo com o programa. Stefan Carsten (membro do conselho consultivo do Reallabor Radbahn em Berlim e membro do conselho consultivo de especialistas do Ministério Federal Alemão dos Transportes sobre a estratégia de transporte público 2030+.) vai ser um dos oradores presentes nesta 5ª edição do SAHE intervindo com o tema "New Mobility Aspirations".

Exposição e novidades

Na quinta edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável vão estar patentes mais de 50 expositores, entre marcas automóvel, distribuidores de energia e serviços ligados à mobilidade descarbonizada.

Um buggy elétrico T3EV, vai ser uma das estrelas deste certame. O todo-o-terreno de competição, um pequeno monstro alimentado por uma bateria de 400 Kw capaz de performances invulgares, vai estar patente no stand da Galp, onde vai também ser possível desfrutar de consolas de jogos eletrónicos e várias ativações dinâmicas. Este vai ser, certamente, um dos pontos quentes da próxima edição.

Mas pontos quentes não vão faltar e as novidades não se ficam por aqui. Já estão confirmadas as apresentações do Kia EV6, do Mercedes EQS, do Nissan Ariya, do Hyundai Ioniq 5, do Peugeot 308 PHEV, do MG Marvel R e do novo Toyota Mirai (movido a hidrogénio). A Ford confirmou igualmente a presença e o realce vai para o Mustang Mach-e, que vai ocupar um lugar de destaque no respetivo stand.

Outras ações

Além das várias ações de ativação de marca a serem desenvolvidas pelos expositores presentes, destaque ainda para o Test Drive Galp, onde os visitantes poderão ter experiências de condução de veículos elétricos e electrificados. A 5ª edição do SAHE conta novamente com a Galp como Main Sponsor, o PiscaPisca.pt como Patrocinador e os Hóteis Vila Galé como Hotel Oficial.