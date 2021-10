O Porto tem mais 220 quartos para estudantes

Estão a ser os privados a responder à ausência de residências universitárias no Porto. E a qualidade de resposta é cada vez mais refinada, para que os estudantes se sintam em casa e seguros, mesmo em pandemia. Foi com estes pressupostos que foi feito um investimento de 13 milhões de euros na Asprela, onde estudam cerca de 30 mil estudantes, para a construção de um edifício integralmente dedicado aos alunos, em que se destacam as suites individuais e as muitas zonas comuns, de lazer e convívio, para proporcionar a socialização dos jovens, acrescido da presença de uma equipa que assegura que nada falte aos estudantes. A STUDYOU Porto Asprela apresenta 5.400 metros quadrados e é o mais recente alojamento para estudantes no Porto, tendo aberto as portas com 220 suites com o preço mais competitivo do mercado.





A STUDYOU Porto Asprela foi concebida para garantir o conforto e segurança dos seus residentes. Mais de 200 quartos individuais, modernos, com luminosidade, equipados com cama de casal, roupeiro, secretária, cadeira, casa de banho privativa, frigorifico, aquecimento, estão agora ao dispor dos universitários nacionais e internacionais, no coração da Asprela, a zona universitária mais populosa da cidade do Porto.





A propriedade apresenta, ainda, uma variedade de espaços comuns para que os estudantes possam relaxar e interagir entre si. De destacar as cozinhas comunitárias por piso, zonas de estudo, sala de jogos, sala de cinema, sala de estar, lounge e jardim com barbecue, lavandaria self-service e estacionamento interior. Também a presença diária de uma equipa de apoio é outra das mais-valias que os estudantes podem beneficiar e usufruir.





Nos próximos anos, a STUDYOU irá expandir-se em Portugal, com uma nova unidade na cidade do Porto e chegar a outras cidades universitárias do país.