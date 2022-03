O Rali da Bairrada regressa ao asfalto de Vagos

O Rali da Bairrada, prova inaugural dos novos Campeonato Start Centro de Ralis e Kia Rally Cup, pontuável ainda para o Desafio Kumho Portugal Asfalto e Prova Extra, vai para a estrada nos dias 19 e 20 de março, sob a organização do Clube Automóvel do Centro em estreita parceria com a Câmara Municipal de Vagos e promovido pela Promolafões, esta é uma prova que integra o projeto Race4Eco.





A terceira edição da competição desenhada para o território de Vagos, a estrutura organizativa procura acelerar para um fim-de-semana completamente diferente do habitual, criando grandes motivos de interesse para uma visita obrigatória a este concelho do distrito de Aveiro.





O Rali da Bairrada, a desenvolver ao longo de dois dias sob a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), inicia-se no sábado, com os habituais reconhecimentos das especiais durante o período matinal, assim como as verificações administrativas técnicas. Para o período vespertino e noturno, o Clube Automóvel do Centro disponibiliza para os pilotos do Campeonato Start Centro de Ralis duplas passagens por Vagos/ZIV (10 km), às 15h13 e 17h22, Boco (7,88 km), às 15h46 e 17h55, finalizando como duas passagens pela regressada Superespecial de Vagos (2,50 km), pelas 20h50 e 21h50. Os concorrentes da Prova Extra partem cinco minutos após a última equipa reservada ao Start Centro.









No domingo o Rali da Bairrada prossegue com a Prova Extra – embora os pilotos do Start Centro também o possam fazer, caso o desejem –, com mais duas passagens por Vagos/ZIV3 (10 km), às 11h08 e 14h02, com a especial Boco (7,88 km) a ter direito a nova passagem, às 11h41. Em ambos os dias, a partida efetuar-se-á junto ao Tribunal Judicial de Vagos (mais informação em: https://www.facebook.com/Ralidabairrada/)

"O Rali da Bairrada vai integrar o novo Campeonato Start Centro de Ralis, que tem como intenção reduzir custos de participação e trazer novos valores para esta modalidade, criando condições para que os ralis não sejam muito dispendiosos para quem pretenda entrar nesta disciplina automóvel", adianta João Miranda, do Clube Automóvel do Centro.





Esta prova já tem reputação no panorama nacional da modalidade e tem apresentado um crescimento sustentável, a todos os níveis, com a particularidade de Vagos ser um território que acolhe muito bem as pessoas, o facilita desde logo todo um processo de desenvolvimento. Tenho aqui que destacar o apoio e o envolvimento de toda a equipa do Município de Vagos e das entidades que colaboram com a prova", salienta José Correia da Promolafões.





Para o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, Pedro Soares, o Rali da Bairrada "é um marco da região no contexto desportivo". "Estamos a atravessar um período de retoma e, naturalmente, que a prova é mais um motivo de confiança e, por via disso, muito importante para o território da Bairrada".





De acordo com Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, "este evento é claramente uma aposta ganha, sobretudo porque nestes dois anos esteve sempre condicionado pela Covid-19, com a primeira edição a acontecer imediatamente antes do espoletar da pandemia. Contudo, a resiliência e o trabalho de toda a organização permitiram a realização do Rali da Bairrada com a qualidade que o concelho e a região merecem. Defendo desde o primeiro momento que este é um evento que nasceu em Vagos mas que deve estender-se a outros territórios bairradinos, tornando-se uma verdadeira marca da nossa região".