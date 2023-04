ObservaRia - Birdwatching Fair está de volta

Huw James, apresentador e comunicador de ciência, videógrafo, do Reino Unido; Terje Kolaas, observador e fotógrafo de aves, guia de natureza, da Noruega; Phoebe Smith, autora e escritora de viagens, aventureira e comunicadora, do Reino Unido; e o português Mário Cunha, fotógrafo de paisagem, são os nomes que se destacam nesta edição e estarão em Estarreja para orientaram talks no Cine-Teatro e atividades de campo e workshops na zona natural de Estarreja.





Seguindo o mesmo formato pré-pandemia, o primeiro dia da ObservaRia, 13 de abril, é dedicado ao público infanto-juvenil. A educação ambiental é uma marca do evento e este ano não é exceção. Com atividades pedagógicas, crianças e jovens de grupos de ATL e IPSS vão conhecer, de forma muito prática e apelativa, espécies, animais selvagens e a respeitar e defender a biodiversidade e a Natureza. Entre as atividades previstas, destaque para a oficina que recorre a blocos LEGO para representar a diversidade existente entre os seres vivos e as relações que se estabelecem entre eles. Ou a devolução à natureza de um animal selvagem recuperado no CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens.





Ciclo de palestras "Sobre[viver] em emergência climática: da ciência à comunidade"





O dia 14 de abril, sexta-feira, é dedicado ao já habitual Ciclo de Palestras que este ano reflete sobre o tema "Sobre[viver] em emergência climática: da ciência à comunidade". Serão 10 especialistas, dois painéis de discussão e oito palestras, num único dia dedicado à Natureza, à biodiversidade, à ecologia, água e floresta, ao clima, à saúde e à ecoansiedade. Um dia que olha para as novas gerações como cidadãos ambientais. A reflexão é inevitável, os temas dizem respeito a todos e só uma mudança de paradigma e de mentalidades poderá ser a alavanca para um futuro mais verde e sustentável.





O Ciclo de Palestras é aberto a todos os cidadãos, amantes da natureza, profissionais das diversas áreas relacionadas com o ambiente, e ainda educadores e professores de ciências naturais ou envolvidos em projetos de educação ambiental. É uma Ação de Curta Duração, acreditada pelo CFIEMO, para Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário.





Com o intuito de dar a conhecer o território e os valores naturais de Estarreja que lhe dão palco, mas de olhos atentos ao património natural do país e do mundo, a ObservaRia explora diferentes temáticas como a Educação Ambiental e Comunicação de Ciência, a Fotografia, Vídeo de Natureza e Vida Selvagem, o Turismo de Natureza e o Birdwatching, entre outras. De 13 a 16 de abril, mais de 30 atividades convidam a visitar Estarreja e o seu património.





Venha de comboio





A ObservaRia conta com a CP para convidar todos os participantes a usar o comboio na deslocação a Estarreja. É possível usufruir de bilhete especial de 2€ (ida e volta), válido para viagens nos comboios Urbanos do Porto, nos dias do evento, com origem em qualquer estação e destino a Salreu ou Estarreja (linhas de Braga, Marco de Canaveses, Guimarães e Aveiro). A venda está disponível a partir de 9 de abril.





A CP disponibiliza ainda um desconto de 30% nos comboios InterRegionais e Regionais, válido para viagens entre os dias 12 e 17 de abril (não cumulativo com outros descontos em vigor). O bilhete especial e os descontos apenas são válidos mediante apresentação do comprovativo de inscrição/participação no evento, no ato da compra e em trânsito.