ODSLOCAL distingue projetos e municípios na área da sustentabilidade

A Plataforma ODSLocal vai realizar a Conferência ODSlocal’23 com o tema "Das Metas às Soluções", onde serão apresentadas e distinguidas as diversas iniciativas das autarquias e agentes da sociedade civil que se destacam pelo seu contributo para o desenvolvimento sustentável.





A Conferência vai realizar-se no dia 3 de novembro, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, aberta ao público e com transmissão online, e conta com a participação de especialistas nacionais e internacionais nas diversas áreas da sustentabilidade.





Durante a Conferência, serão distinguidas Boas Práticas e entregues ‘Selos ODSlocal’ aos municípios que mais se destacaram neste domínio, cujos presidentes participarão num debate moderado por Luísa Schmidt, investigadora no ICS-ULisboa. Serão também atribuídos Prémios ODSlocal a três projetos de entidades da sociedade civil com impacto relevante no avanço da Agenda 2030, fortemente inspiradores e com um elevado potencial de replicabilidade.



Este ano, marca ainda presença a SDSN (Sustainable Development Solutions Network), uma rede internacional patrocinada pelas Nações Unidas que visa encontrar e promover soluções inovadoras em prol do desenvolvimento sustentável e das metas dos ODS. Num painel dedicado às "Soluções para o Desenvolvimento Sustentável", Marta Garcia-Haro, gestora Sénior da SDSN a nível Internacional e em Espanha, trará exemplos inspiradores sobre o que está a ser realizado em cidades e comunidades do Sul da Europa. Por sua vez, na intervenção de Júlia Seixas, pró-Reitora de Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA) e membro do Conselho Diretivo da rede SDSN em Portugal, dar-se-á a conhecer as ações e soluções desta rede ao nível nacional.