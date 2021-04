Para comemorar os trinta anos do 25 de Abril, Gilda Nunes Barata recolheu e reelaborou o depoimento de trinta personalidades sobre a forma como viveram o 25 de Abril dos mais diferentes quadrantes políticos, culturais que estão identificados na contra capa do livro "Onde é que estava no 25 de Abril ", que tem prefácio de Baptista Bastos, autor da frase que deu nome ao livro.





Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Sampaio, Ana Maria Caetano, Eunice Munoz, Francisco Louça são algumas das trinta personalidades que figuram em fotografias e depoimentos no interessante e histórico livro.