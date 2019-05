Open Classes a partir de 16 de Maio no ISCE

Até ao final do mês de Maio, o nosso Instituto abrirá várias aulas à comunidade, permitindo que todos os interessados possam tomar o contacto com a realidade da nossa Instituição e aferir as mais valias que os diversos cursos do ISCE lhe podem conferir. Esta oportunidade irá proporcionar aos participantes a possibilidade de conviver de perto com os atuais alunos e trocar impressões com o corpo docente de excelência do nosso Instituto.





O ciclo das Open Classes arranca com a área de Desporto, sendo que o pontapé de saída será dado com a aula de Nutrição e Suplementação cujo docente é o Prof. Pedro Henriques, antigo árbitro da Primeira Liga Portuguesa. O Professor Pedro Henriques terá a cargo duas aulas. Uma no dia 16 pelas 14h30 e outra no dia 27 às 20 horas. No dia 20 de Maio, é dia de aula aberta de Teoria de Treino com o Prof. Valter Pinheiro, treinador adjunto da equipa sensação do Futebol Feminino em Portugal, o SL Benfica.









Até ao final do mês, realizar-se-ão aulas nas diversas áreas de estudo sendo que o calendário completo será disponibilizado em breve. A frequência é gratuita mas carece de inscrição através de email para isce@isce.pt

