OPTIVISÃO Solidária

Os cidadãos que chegam a Portugal em março e abril, vindos da Ucrânia podem usufruir nas óticas aderentes, de um exame visual e da oferta de um par de lentes oftálmicas monofocais ou progressivas da nossa marca de originais Optione, bem como a oferta de um par de aros das marcas originais Moss Eyewear ou exclusivas Ted Baker, Benetton, AX ou Rodenstock.





Sendo elegíveis para este apoio os cidadãos detentores do cartão ou do comprovativo do pedido de visto temporário atribuído pelo SEF a partir de 24/02, ao abrigo do decreto-Lei 67/2003, resolução n.º 29/2022, de 1 de Março.





"O humanismo e o espírito de entreajuda existente desde o início da fundação do Grupo Optivisão, não nos permite ficar indiferentes perante o atual contexto que envolve, o mundo e os cidadãos ucranianos e por isso, entendemos ser crucial contribuir para garantir serviços de qualidade de cuidados de saúde ocular, a quem agora mais precisa" refere André Brodheim, Administrador do Grupo Optivisão.





Esta ação solidária conta para já com o envolvimento da Spilka Associação dos Ucranianos em Portugal, existindo abertura total a todas as outras associações humanitárias que pretendam divulgar esta iniciativa do Grupo Optivisão.