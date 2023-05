OS DESAFIOS NA HABITAÇÃO EM DESTAQUE NO SIL - 4 A 7 DE MAIO NA FIL

Promovido pela Fundação AIP, com a co-organização da Câmara Municipal de Lisboa, o mais importante evento dedicado ao sector imobiliário em Portugal está de volta à FIL entre 4 e 7 de Maio de 2023, numa conjuntura particularmente desafiante para o sector.

Assim, durante esta edição, destaca-se a realização de várias conferências que têm como principal objectivo debater as actuais circunstâncias do mercado, entre as quais, no dia 4 de Maio, o "SIL Cidades", dedicado aos "Principais Desafios na Habitação", e que conta com a presença de vários presidentes de câmara, como Carlos Moedas, CM Lisboa; Ricardo Leão, CM Loures; Rui Moreira, CM Porto; Ricardo Gonçalves, CM Santarém; Paulo Silva – CM Seixal e Eduardo Vítor Rodrigues – CM Vila Nova de Gaia.

Ainda no dia 04 de Maio, entre as 14h30 e as 15h30 decorre a Conferência organizada pela ERA sob o mote "Este país não é para jovens? – Os desafios da habitação para as novas gerações", uma iniciativa que pretende dar voz à geração mais afectada pela atual crise da habitação e que vê, por isso, a sua emancipação e futuro hipotecados.

Termina o 1º dia do SIL com a conferência organizada pela Wire Portugal – Women in Real Estate – sob o tema "ESG & Arte: O caminho para a valorização do imobiliário".

No dia 5 de Maio durante a "Conferência SIL Investment Pro, powered by APPII", será feita uma análise ao "Estado da Nação" do Imobiliário, da Habitação e do Licenciamento, contando com a presença de entidades sectoriais e empresas.

imobiliario.fil.pt/conferencias/ A relação entre o ambiente e a sustentabilidade do imobiliário surgirá como pano de fundo em todas as conferências. Os interessados podem inscrever-se em(a participação é gratuita, mediante registo e sujeitas à disponibilidade das instalações).

A maior oferta e as melhores soluções.

O SIL é a oportunidade para comprar, investir, arrendar ou vender habitação, escritórios ou espaços comerciais. A oferta é diversificada, com localizações de norte ao sul do país, quer ao nível dos serviços quer ao nível dos activos, havendo imóveis dos mais acessíveis aos mais luxuosos.

A oferta é garantida através da presença dos mais importantes promotores e mediadores imobiliários que operam no mercado nacional, e trazem para o SIL as mais diversas soluções que prometem dar resposta às expectativas de cada um dos visitantes.

E se a questão for saber onde morar ou onde investir, os visitantes têm à sua disposição a àrea "SIL Cidades", onde se reflecte a importância dos Municípios na política habitacional. Na exposição estarão presentes cidades de norte a sul de Portugal e Ilhas – Lisboa, Porto, Gaia, Matosinhos, Santarém, Seixal, Loures e Funchal – as quais darão a conhecer os seu activos imobiliários, infra-estruturas, acessibilidades e condições para uma boa qualidade de vida que poderão atrair novos habitantes e investidores.

PRÉMIOS SIL DO IMOBILIÁRIO

Será já no próximo dia 4 de Maio, que serão conhecidos os vencedores dos Prémios SIL do Imobiliário, em Cerimónia a ter lugar no SIL Village (Pavilhão 2 da FIL). Das mais de meia centena de candidaturas, serão premiadas personalidades, empresas, soluções, entidades e projectos que se destacaram pela sua competência e qualidade.

Há três categorias novas a concurso, nomeadamente a categoria "Melhor Campanha de Lançamento", a categoria "Inovação" e a categoria "Responsabilidade Social" - atribuir o melhor projecto imobiliário em prol e para a comunidade (subcategorias - projecto, promoção imobiliária e mediação imobiliária). Mantem-se as categorias "Construção Sustentável e Eficiência Energética", "Melhor Empreendimento Imobiliário" (subcategorias - comércio, serviços e logística, habitação e turismo) e "Reabilitação Urbana" (subcategorias - habitação, turismo, espaços públicos, escritórios, comércio e serviços).





Horários do SIL:

4 e 5 de Maio | 10h00 – 19h00; 6 e 7 de Maio | 14h00 – 20h00

Aberto a Público e Profissionais