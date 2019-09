Palestras com o Dr. Carlos Orozco

No seguimento da Feira Alternativa Festival do Bem Estar, será possível assistir a palestras presenciais com o Dr. Carlos Orozco, em Lisboa no Espaço Solar Quântico, dedicadas à Coerência e Chave Coerência, nos dias 10 e 17 de Setembro pelas 19h.





O Prof. Carlos Orozco é investigador e conferencista, com a sua experiência profissional focada na Física Quântica, Epigenética e Medicina Ortomolecular. As suas investigações levaram-no a desenvolver um interesse especial na forma como a Física Quântica tem impacto na nossa vida quotidiana através da ressonância e vibração.