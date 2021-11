Pandora Charms for Change

Colaborando uma vez mais com a UNICEF, a Pandora volta a celebrar no dia 20 de Novembro o Dia Mundial da Criança com uma novidade muito especial. Completando a coleção Charms for Change, este novo lançamento vem reforçar a missão conjunta desta parceria que, desde 2019, procura oferecer o apoio necessário para proteger as crianças e jovens mais vulneráveis, oferecendo-lhes oportunidades e ferramentas que os ajudem a cumprir o seu potencial e sonhos para o futuro.





Convidadas a ilustrar a sua visão de futuro, as centenas de desenhos enviados pelas crianças da família Pandora por todo o mundo, foram a inspiração perfeita para a criação da nova Conta Pendente Pandora Dreams of the Future Crayon de edição limitada. Representando o espírito criativo e de esperança dos mais jovens, esta nova joia surge como símbolo de um mundo livre e colorido repleto de oportunidades de auto-expressão e de acesso a uma educação de qualidade.

"Foi maravilhoso receber tantas visões diferentes de crianças da família Pandora por toda a parte. (...) O desenho final, o lápis de cera com asas e borboletas, simboliza como a educação pode dar-lhe asas e ajudá-los a voar, o que é perfeitamente simbólico da iniciativa Pandora para a UNICEF". - Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, diretores criativos Pandora

Por cada conta vendida, 15€ do seu valor serão doados a programas UNICEF por todo o mundo, convidando assim toda a comunidade Pandora a juntar-se à sua nobre iniciativa Charms for Change, e oferecer não só uma joia, mas também a oportunidade para que cada criança possa prosperar.





Saiba mais e apoie Charms for Change através de:

#PandoraforUNICEF e #CharmsForChange