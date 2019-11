Partilhe o seu apoio a todas as jovens mulheres e crianças ao acrescentar o micro-pendente My girl Pride da linha Pandora Me à sua pulseira





Como parte de uma nova colaboração global, a Pandora junta-se à UNICEF para apoiar as crianças mais vulneráveis a terem uma vida mais segura e saudável. A campanha Charms for Change celebra o Dia Mundial da Criança através de joias de edição limitada da nova coleção Pandora Me.





A Pandora orgulha-se de apoiar o trabalho da UNICEF com a criação de um fundo de suporte, Pandora for Unicef, que ao longo de uma parceria de 3 anos, permitirá investir no acesso à educação e proteção dos direitos das crianças. O objetivo é contribuir para a importante missão de criar oportunidades para que as novas gerações expressem o seu potencial e sigam as suas paixões.





A recém-lançada coleção Pandora Me, representada pela atriz e ativista, Millie Bobby Brown, uma voz forte da sua geração e defensora de uma mudança global, ganha 2 novos micro-pendentes que se vestem em tons de azul e transformam estas joias numa boa causa.





Deixe-se encantar por este Gift Set de edição limitada em prata, composto pela pulseira Pandora Me Snake Chain decorada pelo micro-pendente My Smile, um verdadeiro símbolo de esperança num futuro melhor.

Acrescente o micro-pendente My Girl Pride e apoie ativamente a importante luta pelos direitos de igualdade de género, educação, oportunidades e proteção de todas as crianças e jovens mulheres.





Neste Natal, ofereça muito mais que uma joia e faça parte da mudança com as peças Pandora x UNICEF, disponíveis em todas as lojas Pandora.





Gift Set edição limitada composto por pulseira Pandora Me Snake Chain em prata e micro-pendente My Smile

em prata e cristal man-made 69€

Micro-pendente My Girl Pride em prata e cristal man-made 15€





