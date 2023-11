Passagem de Ano em Mértola

Após vários anos de interregno o município de Mértola celebra a Passagem de Ano com um evento que promete ser inesquecível para os habitantes e visitantes da vila museu. O evento que está agendado para a noite de 31 de dezembro no Pavilhão Multiusos Expo Mértola, conta com muita música e ainda um espetáculo de fogo de artifício.

Para dar as boas-vindas ao ano de 2024, o artista de música popular portuguesa, José Malhoa sobe ao palco para animar com o seu ritmo contagiante e as suas canções cheias de alegria.





O ponto alto da noite será o tão aguardado espetáculo de fogo de artifício, que ocorrerá ao bater das doze badaladas com um espetáculo de luzes e cores que iluminará os céus da vila de Mértola, trazendo magia e alegria para a celebração do novo ano.

Logo depois da meia-noite, a animação musical continua, desta vez a cargo do energético grupo Hi-Fi, que nos fará reviver os melhores êxitos dos anos 80&90 até aos sons da atualidade.